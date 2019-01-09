Иркутские учёные проводят уникальные исследования в области биосенсорных технологий

Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Уникальные исследования в области биосенсорных технологий проводят ученые НИИ биологии Иркутского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Планируется, что результаты этой работы станут основой качественного мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды. Реализацией этого нового направления в институте занимаются сотрудники лаборатории «Проблемы адаптации биосистем», в их числе Екатерина Щапова, аспирант биолого-почвенного факультета ИГУ. В декабре 2018 года молодому ученому назначены две статусные стипендии за выдающиеся успехи в научной деятельности: президента и правительства РФ. Научно-исследовательская работа Екатерины Щаповой направлена на разработку и применение разнообразных имплантируемых нано- и микросенсоров, которые вживляются в некоторые виды байкальских эндемиков. – Есть такое понятие как биоиндикация – это когда используют животных для оценки качества окружающей среды или ее изменений. Дело в том, что физиологические показатели являются более информативными для прогнозирования изменений на экосистемном уровне, чем химический анализ воды. К тому же, последний не позволяет сказать, что происходит в организме и как при том или ином загрязнении чувствует себя животное, – говорит Екатерина Щапова. С помощью используемой технологии исследователи в реальном времени диагностируют физиологическое состояние живых ракообразных, результаты чего позволяют точно говорить о состоянии их среды обитания. – Имплантируемые микросенсоры представляют собой полупроницаемую микрокапсулу с заключенным внутри флуоресцентным красителем. Этот краситель меняет цвет флуоресценции в зависимости от определенных параметров среды. Сигнал от сенсоров, вживленных в живой организм, можно получать с помощью специального микроскопа, под объективом которого и располагается животное, – рассказывает Екатерина Щапова. Сейчас молодой ученый занимается разработкой микросенсоров, чувствительных к содержанию в кровеносной системе амфипод кислорода и ионов тяжелых металлов – важных параметров для экофизиологических и экотоксикологических исследований на байкальских эндемиках. Кроме того, Екатерина изучает реакцию иммунной системы амфипод на вводимые микрокапсулы, чтобы подобрать для разрабатываемых микросенсоров покрытия, которые эту реакцию минимизируют. Отметим, научной работой в области биосенсорных технологий Екатерина Щапова занимается на протяжении нескольких лет. Благодаря этому и будучи еще студенткой магистратуры биолого-почвенного факультета ИГУ она стала победителем программы международных студенческих стипендий и побывала на трехмесячной стажировке в Сингапуре. В том же учебном году Екатерина Щапова стала лауреатом престижной региональной «Алмазной» стипендии за успехи в учебной деятельности. Получила она и стипендию экологического фонда им. В. И. Вернадского, которая назначается ученым за заслуги в области экологии. И, буквально за пару недель до назначения стипендий президента и правительства РФ, практическая значимость ее научной работы была отмечена именной стипендией мэра Иркутска в области науки и техники для решения проблем городского хозяйства. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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