ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Наука
10.01.2019

Иркутские учёные проводят уникальные исследования в области биосенсорных технологий

Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Уникальные исследования в области биосенсорных технологий проводят ученые НИИ биологии Иркутского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Планируется, что результаты этой работы станут основой качественного мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды. Реализацией этого нового направления в институте занимаются сотрудники лаборатории «Проблемы адаптации биосистем», в их числе Екатерина Щапова, аспирант биолого-почвенного факультета ИГУ. В декабре 2018 года молодому ученому назначены две статусные стипендии за выдающиеся успехи в научной деятельности: президента и правительства РФ.

Научно-исследовательская работа Екатерины Щаповой направлена на разработку и применение разнообразных имплантируемых нано- и микросенсоров, которые вживляются в некоторые виды байкальских эндемиков.

– Есть такое понятие как биоиндикация – это когда используют животных для оценки качества окружающей среды или ее изменений. Дело в том, что физиологические показатели являются более информативными для прогнозирования изменений на экосистемном уровне, чем химический анализ воды. К тому же, последний не позволяет сказать, что происходит в организме и как при том или ином загрязнении чувствует себя животное, – говорит Екатерина Щапова.

С помощью используемой технологии исследователи в реальном времени диагностируют физиологическое состояние живых ракообразных, результаты чего позволяют точно говорить о состоянии их среды обитания.

– Имплантируемые микросенсоры представляют собой полупроницаемую микрокапсулу с заключенным внутри флуоресцентным красителем. Этот краситель меняет цвет флуоресценции в зависимости от определенных параметров среды. Сигнал от сенсоров, вживленных в живой организм, можно получать с помощью специального микроскопа, под объективом которого и располагается животное, – рассказывает Екатерина Щапова.

Сейчас молодой ученый занимается разработкой микросенсоров, чувствительных к содержанию в кровеносной системе амфипод кислорода и ионов тяжелых металлов – важных параметров для экофизиологических и экотоксикологических исследований на байкальских эндемиках. Кроме того, Екатерина изучает реакцию иммунной системы амфипод на вводимые микрокапсулы, чтобы подобрать для разрабатываемых микросенсоров покрытия, которые эту реакцию минимизируют.

Отметим, научной работой в области биосенсорных технологий Екатерина Щапова занимается на протяжении нескольких лет. Благодаря этому и будучи еще студенткой магистратуры биолого-почвенного факультета ИГУ она стала победителем программы международных студенческих стипендий и побывала на трехмесячной стажировке в Сингапуре. В том же учебном году Екатерина Щапова стала лауреатом престижной региональной «Алмазной» стипендии за успехи в учебной деятельности. Получила она и стипендию экологического фонда им. В. И. Вернадского, которая назначается ученым за заслуги в области экологии. И, буквально за пару недель до назначения стипендий президента и правительства РФ, практическая значимость ее научной работы была отмечена именной стипендией мэра Иркутска в области науки и техники для решения проблем городского хозяйства.

ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске