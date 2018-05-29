Искусственные гнездовья для певчих птиц изготовили студенты Пединститута ИГУ

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Первый этап научного проекта «Привлечение птиц в искусственные гнездовья: педагогический, научный и природоохранный аспекты» завершили студенты и сотрудники кафедры естественнонаучных дисциплин Педагогического института ИГУ.

Как сообщает пресс-служба вуза, научный проект поддержан ассоциацией «Защитим Байкал вместе». Его цель – формирование бережного отношения к живой природе, получение умений по изготовлению синичников, приобретение навыков исследовательской работы по наблюдению за птицами в природе, поддержанию биологического разнообразия. Реализует его экологический клуб «Эклипс», образованный на базе Педагогического института ИГУ.

– Работа над проектом и представление заявки на конкурсе экологических проектов «Сохраним прошлое и будущее Байкала» позволили мне приобрести практический опыт проектной деятельности и публичной защиты разработанного проекта, – сказала президент экоклуба «Эклипс», студентка Педагогического института ИГУ Екатерина Туезова.

В рамках первого этапа студенты изготовили более 80 больших и малых искусственных гнездовий. Позже их установили в окрестностях базы практик Педагогического института ИГУ около поселка Большое Голоустное Иркутского района. При этом координаты каждого гнездовья зафиксированы для последующего контроля.

– Искусственные гнездовья способствуют увеличению числа певчих птиц. Легче всего привлечь мелких птиц-дуплогнездников – они свободно живут в урбанизированном ландшафте. Поэтому, развешивая искусственные гнездовья, можно легко управлять их численностью и привлекать в те места, где они нужны, – отметил один из организаторов проекта, профессор кафедры естественнонаучных дисциплин Педагогического института ИГУ Сергей Пыжъянов.