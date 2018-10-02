Исследования НИИ биологии ИГУ представлены мировому научному сообществу

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Ученые Иркутского государственного университета приняли участие в работе 12-го международного конгресса «Экстремофилы-2018» (Extremophiles-2018), прошедшего в Италии 16-20 сентября.

Как сообщает пресс-служба иркутского вуза, на научном съезде иркутские ученые представили исследования, которые проводятся в НИИ биологии ИГУ. Тематика научно-исследовательских работ биологов ИГУ касается поиска и выделения новых микроорганизмов и веществ из уникальных, нетипичных и древних экосистем.

Конференция объединила более 300 ученых со всего мира – исследователей уникальных, преимущественно экстремальных, экологических систем. От Иркутского государственного университета в ней участвовали заместитель директора по научной работе НИИ биологии ИГУ кандидат биологических наук Денис Аксёнов-Грибанов и научный сотрудник института, аспирант Евгений Протасов.

Участники конференции обсуждали ведущиеся в мире исследования микробных сообществ и отдельных микроорганизмов, обитающих в экстремальных условиях, например при температурах среды выше 80 градусов или при высокой кислотности среды обитания (иные организмы не способны жить при таких условиях).

– В этом отношении озеро Байкал является исключительной экосистемой, но только не с точки зрения высоких, а с точки зрения низких температур и экстремально высокого для большинства иных организмов содержания кислорода. Мы, работая с актинобактериями-симбионтами и бактериями, предпочитающими обитать в условиях низких температур, имеем уникальные ресурсы. Эти бактерии, обитая в условиях низких температур, синтезируют множество веществ, полезных для жизнедеятельности байкальских эндемиков. Вместе с тем бактерии синтезируют и новые и антибиотики, полезные для человека и животных, – сказал Денис Аксёнов-Грибанов.

Отметим, представленные на конференции исследования в НИИ биологии ИГУ проводятся при поддержке Минобрнауки России, РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований), РНФ (Российского научного фонда) и фонда прикладных исследований и разработок «Озеро Байкал».