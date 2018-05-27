Историки ИГУ представили свой взгляд на молодежь Европы и России на конференции в Томске

Иркутск, Томск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники исторического факультета ИГУ представили промежуточные результаты своих исследований на международной научной конференции «Молодежь Европы и России. Европа и Европейский союз глазами ученых». Мероприятие прошло в конце второй декады мая на базе Томского госуниверситета.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, в работе конференции приняли участие исследователи из вузов России, Финляндии и Франции. Иркутский государственный университет на конференции представляли кандидаты исторических наук, доценты Елизавета Матвеева и Илья Олейников, а также аспирант кафедры мировой истории и международных отношений Надежда Чугунова.

Елизавета Матвеева представила доклад «Итальянская молодежь как субъект и объект в процессе конструирования европейской идентичности».

– Модели европейской идентичности, предлагающиеся итальянской молодежи, и те, которые она предлагает сама, имеют много общего – это права человека, гражданский активизм и солидарность. Молодежь зачастую подвергает сомнению факт того, что современный Европейский союз и его институты являются истинными носителями этих ценностей, – отметила она.

Сообщение доцента Ильи Олейникова посвящалось рассмотрению реализации молодежных обменов между Иркутском и европейскими партнерами – Пфорцхаймом (ФРГ), департаментом Верхняя Савойя (Франция), Вильнюсом, коммуной Стремсунд.

– Муниципальные власти Иркутска видят в международных контактах с европейскими партнерами возможность выхода из «тени Байкала», но вместе с тем, молодежное сотрудничество с городами Европы ограничивается сложившимся уровнем контактов, – сообщил он.

Аспирант Надежда Чугунова проанализировала официальные документы и публичный дискурс Бретонской партии и Демократического Бретонского союза по отношению к ЕС и французскому государству.

– В программных документах партий присутствует явная регионалистская повестка, партии являются сторонниками идеи «Европы регионов», но не рассматривают Европейский союз в качестве мощного политического игрока, а Франция должна реализовать ряд реформ в области государственного управления, – пояснила аспирант.

По итогам работы конференции выпущен сборник докладов, планируется к печати коллективная монография. Исследователи ИГУ подчеркнули, что конференция способствовала установлению новых контактов и развитию дальнейшего сотрудничества с коллегами-европеистами.

Конференции «Молодежь Европы и России. Европа и Европейский союз глазами ученых» стала итогом реализации проекта «Центр Превосходства имени Жана Монне: Фокус на молодежь».