Молодые учёные ИГУ провели научный практикум в английском языке

Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Молодые ученые Иркутского государственного университета провели первую встречу в формате Popular Science in English, а говоря попросту – они говорили о науке на английском языке. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

– В современном научном мире необходимым условием успешной работы является высокий уровень владения английским языком, как письменным, так и разговорным. Для снижения языкового барьера наших ученых мы решили организовать на базе ИГУ научный дискуссионный клуб на английском языке, – отметила заместитель председателя Совета молодых ученых ИГУ Анна Скитневская.

Участниками встречи стали молодые исследователи с разных факультетов и институтов ИГУ. Также во встрече приняли участие проректор по научной работе и международным связям ИГУ Константин Григоричев и начальник управления международных связей ИГУ Юлия Елохина.

– Проведение таких дискуссий – хорошая и очень нужная для университета инициатива. Неготовность к научному общению на английском языке часто становится ключевой проблемой для продвижения исследований российских ученых. Поэтому руководство университета, безусловно, будет поддерживать реализацию этой идеи, – заверил Константин Григоричев.

Участники обсудили несколько тем, которые представили докладчики первой встречи. Первой выступила студентка-стажер из университета Колумбии (Нью-Йорк), обучающаяся в этом семестре в Международном институте экономики и лингвистики ИГУ по программе Миддлберри-колледжа, Прованс Барнуин. Она представила тему: «Выявление дефектов материалов с помощью граничных измерений».

После француженки выступили молодые ученые ИГУ: научный сотрудник НИИ прикладной физики Юлия Казарина с темой «Исследование глубокого космоса в Сибири» и старший научный сотрудник лаборатории квантовой химии ИГУ Анна Скитневская с темой «Ультрабыстрые процессы межмолекулярной релаксации в гидратированных биомолекулах».

Это первая, но не последняя встреча. Следующий научный практикум в английском языке планируется в июне. Совет молодых ученых ИГУ приглашает коллег и всех желающих сотрудников университета присоединиться к проекту и повысить свой уровень научного общения на английском языке.