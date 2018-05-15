На Байкале развернули третий глубоководный нейтринный телескоп

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Ученые международной коллаборации «Байкал», ключевым участником которой является НИИ прикладной физики Иркутского государственного университета, завершили развертывание третьего кластера нейтринного телескопа Baikal-GVD. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Также после проведенных регламентных работ по устранению выявленных недостатков на ранее установленных кластерах, все они объединены в единую систему сбора и обработки данных.

Нейтринный телескоп Baikal-GVD предназначен для регистрации слабых вспышек света (черенковского излучения), которые возникают в результате взаимодействия частиц, приходящих из космоса (нейтрино), с водой. Потоки нейтрино рождаются в самых далеких и мощных источниках энергии – это, например, взрывы сверхновых звезд или активные галактические ядра, а эти частицы, соответственно, являются уникальным носителем информации.

Директор НИИ прикладной физики профессор Николай Буднев:

– Нейтрино позволяют получить информацию о внутренней структуре самых мощных источников Вселенной. В целом это необходимо, чтобы понять историю возникновения Вселенной, ее развитие, современное состояние и что с ней будет в будущем, и это нам дает понимание фундаментальных законов физики, фундаментальных законов строения Вселенной.

Ученые считают, что большие глубоководные нейтринные телескопы после достижения определенных размеров позволят открыть эру нейтринной астрономии, что предполагает изучение структуры и процессов Вселенной на невероятно огромных расстояниях.

Работу над проектом нейтринного телескопа ведет крупная международная коллаборация, основными участниками в которой выступают Институт ядерных исследований РАН, Объединенный институт ядерных исследований (Дубна), Иркутский государственный университет, МГУ им. М.В. Ломоносова.

– Байкальский глубоководный нейтринный телескоп является уникальной научной установкой России и входит в Глобальную нейтринную сеть как важнейший ее элемент в Северном полушарии Земли и как первый шаг на пути создания международного научного консорциума «Глобальная нейтринная обсерватория», – отмечается в пресс-релизе коллаборации «Байкал».

Проектирование нейтринного телескопа на Байкале объемом порядка кубического километра, получившего название Baikal-GVD, началось в 2010-2011 годах. Телескоп состоит из самостоятельных структурных единиц, называемых кластерами. Каждый из кластеров представляет собой 288 оптических детекторов, соединенных в восемь гирлянд и погруженных на дно озера.

Первый кластер установки наращивался постепенно, в течение пяти лет велась разработка основных структурных элементов установки, а это не только оптические детекторы, но и электроника и многое другое. В результате на проектную мощность он вышел только в 2016 году. В апреле 2017 года, с учетом наработок, был развернут второй кластер, в этом году – третий. К 2021 году должен работать уже 12 кластеров – это первый этап строительства нейтринного телескопа. Следующий этап включает в себя развертывание 27 кластеров, точная информация по финансированию и срокам будет известна к 2021 году.