На берегу Байкала провели конференцию археологов

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В конце прошлой недели завершилась седьмая Международная научная конференция «Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология культуры», посвященная 100-летию Иркутского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Конференция прошла 14-17 мая в посёлке Листвянка Иркутского района, в ее работе приняли участие более 100 ученых из научных организаций России, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Китая, Франции и Германии.

Организаторами ежегодного научного форума выступили НИЦ «Байкальский регион» Иркутского государственного университета, Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск), Институт земной коры СО РАН (Иркутск) и Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (Иркутск).

На открытии конференции участников приветствовали: и.о. ректора ИГУ, академик РАН Игорь Бычков, директор Института археологии и этнографии СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков, начальник управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре Иркутска Виталий Барышников, руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Евгений Корниенко, председатель Думы Усольского района Иркутской области Надежда Глызина.

На пленарном заседании прозвучали доклады ведущих специалистов в области археологии, геоморфологии, палеоэкологии. С докладом о древнейшей истории Южной Сибири и формировании Homo sapiens выступил директор Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) Михаил Шуньков. Директор НИЦ «Байкальский регион» ИГУ Екатерина Липнина представила сообщения о столетней истории иркутской археологии и международных проектах НИЦ с ведущими университетами ряда стран.

В ходе работы конференции и.о. ректора Иркутского государственного университета Игорь Бычков и директор Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) Михаил Шуньков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научно-образовательной деятельности между учреждениями. Игорь Бычков, отмечая столетний факт существования иркутской школы археологии, предложил увековечить имя ее организатора Бернгарда Петри мемориальной доской на одном из корпусов Иркутского государственного университета.

Еще одной темой конференции стали исследования в области плейстоценовой археологии и естественных наук – геоморфологии, четвертичной геологии, палеогеографии.

– Особый интерес вызвало сообщение об антропологических находках на палеолитическом местонахождении Туяна в Тункинской долине, по которым были получены радиоуглеродные даты в 31 000 лет назад и около 50 000 лет назад, что является уникальным явлением для региона, – сказал ответственный секретарь конференции, инженер-исследователь НИЦ «Байкальский регион» ИГУ Дмитрий Лохов.

Напомним, что в Тункинской долине сотрудники научно-исследовательского центра «Байкальский регион» ИГУ ведут спасательные раскопки. В 2016 году здесь, на местонахождении Туяна, обнаружили захоронение средних веков, а также местонахождение каменного века. В свой отчет археологи ИГУ внесли целую коллекцию находок: костяные орудия, кварцитовые и кремневые пластины, отщепы, нуклеусы, скребла, резцы, острия и др. орудия. Найдены также многочисленные останки животных: кости бизона, древней лошади, северного оленя и косули. Исследователи особо отмечают находку миниатюрного каменного изделия с отверстиями, которое может интерпретироваться как подвеска. Иркутские археологи отмечают, что полученные в результате раскопок в Тункинской долине материалы уникальны. В первую очередь это относится к палеолитическим комплексам, а некоторые каменные изделия имеют ближайшие аналоги только в Средней Азии.

Также внимание на конференции было уделено проблемам археологии и этнографии: технологии древней керамики, изучения погребальных комплексов, мелкой пластике и др. С серией проблемных докладов по этнографии народов Сибири выступили ученые из Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ).

Заочные участники конференции представили свои выступления в виде онлайн-докладов и постеров. Вся работа конференции транслировалась в сети интернет в формате вебинара, организованного научно-образовательным центром «Новая археология» (Новосибирский национальный исследовательский государственный университет).

– Подводя итоги, участники конференции отметили высокий уровень организации научного форума и выдвинули ряд предложений и рекомендаций по проведению последующих мероприятий подобного плана, – сказал Дмитрий Лохов.