На геологическом факультете ИГУ появилось новое оборудование

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Презентация современного учебного геологического оборудования прошла вчера в Иркутском государственном университете. В торжественной церемонии приняли участие и.о. ректора ИГУ, академик РАН Игорь Бычков и представители АО «Верхнечонскнефтегаз» во главе с генеральным директором компании Александром Близнюком. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Мероприятие прошло в корпусе ИГУ №18 по ул. 5-ой Армии, 52, где размещается учебная лаборатория бурения скважин геологического факультета. Здесь смонтирован модуль современного тренажера по эксплуатации скважин и многофункциональный тренажер по бурению, позволяющие в реальном времени имитировать технологические процессы, происходящие при добыче нефти и газа. Игорь Бычков, и.о. ректора ИГУ, академик РАН: – Сегодняшнее событие важно и как один из очередных шагов в рамках развития взаимодействия университета, Иркутской области и бизнеса, который заинтересован в том, чтобы наши ребята обучались на самом современном оборудовании, а при трудоустройстве в компании сразу показывали высокую результативность. Также очень приятно, что наши абитуриенты теперь будут знать, что именно здесь, на геологическом факультете Иркутского государственного университета, есть самое современное оборудование, самые лучшие преподаватели и самые лучшие индустриальные партнеры. Оборудование приобретено по Программе стратегического развития университета, а также при содействии и финансовой помощи АО «Верхнечонскнефтегаз» – давнего партнера геологического факультета ИГУ. Отметим, что новинкой является модуль тренажера по эксплуатации скважин, а тренажер по бурению появился в университете немного ранее – в 2013 году (до последнего времени он размещался в учебном корпусе по ул. Ленина, 3). Александр Близнюк, генеральный директор АО «Верхнечонскнефтегаз»: – Подготовка специалистов-нефтяников требует тесного соприкосновения с практикой. Не погружая в технологию процесса, невозможно готовить качественных специалистов. Мы широко привлекаем студентов и выпускников геологического факультета ИГУ. Считаю, что помогать нужно тем, кто старается что-то делать. А вы – Иркутский государственный университет и геологический факультет, в частности – не стоите на месте, находитесь в тренде. И это очень приятно мне не только как руководителю, но и как выпускнику геологического факультета ИГУ. Оба тренажера объединены в единый комплекс – монтажом тренажеров и настройкой их программного обеспечения последние две недели занимались специалисты предприятия-изготовителя ООО «ЗАО АМТ» (Санкт-Петербург), которые также провели обучающие курсы для сотрудников геологического факультета. Светлана Примина, декан геологического факультета ИГУ: – Наш факультет готовит бакалавров, специалистов и магистров в области геологии нефти и газа, а в прошлом году мы открыли программу «Менеджмент в нефтегазовом деле». И все они пройдут через эту лабораторию. Поэтому можно прямо говорить, что оборудование, которые мы сегодня презентуем, будет способствовать развитию подготовки всех наших специалистов. На презентации сотрудники геологического факультета провели короткое практическое занятие на тренажере, где смоделировали спуско-подъемную операцию, используемую в разведочном бурении. За процессом пристально следили специалисты-практики АО «Верхнечонскнефтегаз». Вячеслав Вислогузов, заместитель генерального директора по бурению АО «Верхнечонскнефтегаз»: – Тренажеры максимально реалистично имитируют пульт на буровой установке, саму устьевую сборку, блок манифольда, штуцерную батарею, пульт супервайзера и т.д. На этой установке можно смоделировать любой процесс строительства скважин, ее эксплуатации. Обладая таким ресурсом, я считаю, можно готовить компетентных специалистов в области бурения. Сегодня, сразу после торжественной презентации, в учебной лаборатории бурения скважин геологического факультета ИГУ начались практические занятия у студентов второго курса. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... верхнечонскнефтегаз

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