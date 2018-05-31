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01.06.2018

НИИ биологии ИГУ посетили представители крупнейшей научно-исследовательской организации Германии

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - НИИ биологии Иркутского государственного университета посетили официальные представители крупнейшей научно-исследовательской организации Германии – Объединения немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В составе делегации: доктор Людвиг Штроинк, руководитель отдела международных связей Германского центра исследования Земли (GFZ) и Алексей Шипилов, координатор проектов Объединения им. Гельмгольца в РФ.

В ходе визита состоялось совещание с директором НИИ биологии ИГУ Максимом Тимофеевым, на котором были обсуждены текущие совместные исследования сотрудников института с коллегами из Гельмгольцевских центров, а также перспективы новых совместных проектов на Байкале и Байкальской природной территории.  После двухчасового обсуждения коллеги из Объединения им. Гельмгольца ознакомились с научной инфраструктурой, посетили лаборатории и пообщались с молодыми учеными института.

Напомним, НИИ биологии ИГУ ведет многолетнее и плодотворное сотрудничество в области биологических, экологических и фармакологических исследований с тремя крупнейшими центрами Германии, входящими в объединение имени Гельмгольца: с 2009 года – с Центром экологических исследований им. Гельмгольца -UFZ (Лейпциг), с 2011 года – с Институтом полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера -AWI (Бремерхафен), с 2013 года – с Институтом фармацевтических исследований им. Гельмгольца -HIPS (Саарбрюкен).

В 2011 году в НИИ биологии ИГУ создана совместная российско-немецкая научная группа в рамках программы «Helmholtz-Russia joint research groups program» (project HRJRG-221). За 10 лет сотрудничества молодые ученые института более 30 раз проходили научные стажировки и осуществляли визиты в партнерские институты Германии.

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