|Наука
|03.05.2018
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Новые подходы к решению социально-значимых проблем Приангарья обсудили в ИГУ
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Иркутск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Институте социальных наук ИГУ 26 апреля прошла 11-я инновационная научно-методическая сессия «Планирование и подготовка проектных работ в области изучения общественного мнения: методология, методики, технология» с участием комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской области.
Как сообщает пресс-служба вуза, инициатором проведения ежегодной инновационной сессии выступила социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН ИГУ. Цель мероприятия – обсуждение методологии и методик подготовки проектных работ в области изучения общественного мнения, представление студенческих социально-значимых инновационных проектов по актуальным проблемам развития региона с целью их консультационной и экспертной поддержки для дальнейшего продвижения в бизнес среде, органах власти и общественности.
Приветственные слова прозвучали от директора Института социальных наук ИГУ Владимира Решетникова и зам. председателя комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской области, заведующей социологической лабораторией региональных проблем и инноваций ИГУ Татьяны Грабельных.
На обсуждение было представлено 12 социально-значимых инновационных проектов студентов-социологов 4 курса ИСН ИГУ. Актуальность и содержательная сторона проектов при их представлении подтверждалась результатами комплексных социологических исследований, проведенных в рамках выпускных квалификационных работ на базе социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН ИГУ. По проблемам, заявленным в инновационных проектах, были опрошены более 3000 человек (онлайн-опросы) и свыше 230 экспертов.
Внимание студенческого социологического сообщества было сфокусировано на необходимости решения следующих задач:
По результатам инновационной сессии был разработан комплекс рекомендаций для органов государственной и муниципальной власти, специализированных организаций и общественности региона.
– Новые конструктивные инициативы со стороны студенческого сообщества важно поддерживать на всех уровнях. Важным этапом в продвижении проектов, несомненно, является их убедительная презентация общественности региона. Данное мероприятие мы проводим ежегодно. В связи с актуализацией проектной деятельности, в этом году акцент сделан на самой методологии и методиках подготовки проектных работ в области изучения общественного мнения, – резюмировала итоги обсуждения представленных идей и проектов Татьяна Грабельных.
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