Новые подходы к решению социально-значимых проблем Приангарья обсудили в ИГУ

Иркутск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Институте социальных наук ИГУ 26 апреля прошла 11-я инновационная научно-методическая сессия «Планирование и подготовка проектных работ в области изучения общественного мнения: методология, методики, технология» с участием комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской области. Как сообщает пресс-служба вуза, инициатором проведения ежегодной инновационной сессии выступила социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН ИГУ. Цель мероприятия – обсуждение методологии и методик подготовки проектных работ в области изучения общественного мнения, представление студенческих социально-значимых инновационных проектов по актуальным проблемам развития региона с целью их консультационной и экспертной поддержки для дальнейшего продвижения в бизнес среде, органах власти и общественности. Приветственные слова прозвучали от директора Института социальных наук ИГУ Владимира Решетникова и зам. председателя комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской области, заведующей социологической лабораторией региональных проблем и инноваций ИГУ Татьяны Грабельных. На обсуждение было представлено 12 социально-значимых инновационных проектов студентов-социологов 4 курса ИСН ИГУ. Актуальность и содержательная сторона проектов при их представлении подтверждалась результатами комплексных социологических исследований, проведенных в рамках выпускных квалификационных работ на базе социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН ИГУ. По проблемам, заявленным в инновационных проектах, были опрошены более 3000 человек (онлайн-опросы) и свыше 230 экспертов. Внимание студенческого социологического сообщества было сфокусировано на необходимости решения следующих задач: Проведение комплекса специализированных мероприятий и активизация совместной деятельности всех заинтересованных структур с целью повышения качества медицинских услуг;

Повышение статуса мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения в молодежной среде Иркутской области;

Разработка и реализация приоритетных направлений развития экологического туризма на острове Ольхон озера Байкал с целью предотвращения негативного воздействия массового туризма;

Внедрение новых подходов к комплексному развитию образовательной среды в рамках совместной деятельности семьи и школы с целью формирования жизненных стратегий учащихся старших классов;

Проведение целенаправленной политики по формированию качеств высокодуховной личности среди школьников посредством кинопоказа российского и регионального кино с опорой на общенациональные идеи и ценности;

Определение эффективных механизмов по продвижению традиционных семейных ценностей среди молодежи с целью минимизации влияния глобализации на их формирование;

Активизация комплексного информационного сопровождения процесса принятия решений по проблемам детства, семьи и образования в Иркутской области;

Совершенствование механизмов и инструментов регулирования отношений между правоохранительными органами и населением Иркутской области посредством формирования общественного мнения о деятельности правоохранительных органов на основе результатов мониторинга эффективности их работы и по итогам экспертно-аналитических и прогнозных мероприятий;

Выработка действенных мер государственного регулирования кадрового потенциала с целью снижения оттока молодых кадров из региона;

Повышение качества дополнительного образования детей через интеграцию единого образовательного пространства, в основу развития которого положены принципы доступности, непрерывности и профессионализации;

Реализация территориально-дифференцированного подхода к разработке и внедрению инструментов гибкого регулирования социальных потребностей населения Иркутской области в условиях городской агломерации с целью повышения уровня и качества жизни населения;

Определение основных путей укрепления брачно-семейных ценностей среди молодёжи посредством всестороннего освещения актуальной информации о семье и браках в Иркутской области. По результатам инновационной сессии был разработан комплекс рекомендаций для органов государственной и муниципальной власти, специализированных организаций и общественности региона. – Новые конструктивные инициативы со стороны студенческого сообщества важно поддерживать на всех уровнях. Важным этапом в продвижении проектов, несомненно, является их убедительная презентация общественности региона. Данное мероприятие мы проводим ежегодно. В связи с актуализацией проектной деятельности, в этом году акцент сделан на самой методологии и методиках подготовки проектных работ в области изучения общественного мнения, – резюмировала итоги обсуждения представленных идей и проектов Татьяна Грабельных. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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