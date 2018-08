Об исследованиях ученых-биологов ИГУ снимут фильм на Russia Today

Иркутск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Исследования ученых НИИ биологии ИГУ привлекли внимание международного проекта Russia Beyond телеканала Russia Today. Неделю с 10 по 17 августа съемочная группа провела с учеными, наблюдая за исследованиями в лабораториях, снимая отбор проб на Байкале, работу с данными проекта «Точка №1». Мультимедийный проект Russia Beyond (RB) известен больше за рубежом, материалы размещаются на сайте и в социальных сетях на 13 языках. RB отличается от других российских проектов, нацеленных на зарубежную аудиторию – издание рассказывает только о России, ее культуре, истории, литературе, делится новостями в сфере науки, технологии, а также общественной жизни. Несмотря на то, что статьи про науку публикуются на сайте с момента основания проекта, а короткие видео – основной контент, фильм такого формата снимается впервые, сообщает пресс-служба ИГУ. – Я давно искал тему, которая была бы одновременно достаточно глобальной, затрагивала каждого жителя планеты, о которой можно интересно рассказать через видео, а также находилась на передовом крае науки. И все эти факторы сложились в тему, которую мы сейчас пытаемся охватить – биологические и технологические перспективы озера Байкал, – рассказал руководитель съемочной группы, заместитель шеф-редактора Russia Beyond Глеб Федоров. – Об исследованиях ученых ИГУ я узнал на одном мероприятии популяризаторов науки, где основным выступающим был директор НИИ биологии ИГУ Максим Тимофеев. В фильме речь пойдет про исследования, проводимые учеными НИИ биологии ИГУ по оценке симбиотических взаимоотношений актинобактерий – продуцентов современных антибиотиков – с амфиподами. Рабочее название фильма – «Рачки, которые помогут спасти человека». – Ребята [ученые НИИ биологии ИГУ] обнаружили в рачках антибиотики, которых больше нигде нет. Обнаружили их в процессе выявления механизмов защиты от кислорода, которые помогают этим рачкам выживать, в дальнейшем это может позволить разработать лекарство против рака, старения и т.д. Звучит как фантастика, но на Байкале существуют животные, которые выживают в экстремальных условиях, – делится Глеб Федоров. Съемочная группа работала в Иркутском районе – в поселке Большие Коты на Байкальской биологической станции ИГУ, в архиве по Точке №1, снимала работу на корабле, где ставили глубоководные ловушки. Также побывали в поселке Листвянка во время пробоотбора, в Байкальском музее, в лабораториях НИИ биологии ИГУ. Работа над фильмом займет около двух месяцев, а все недельные съемки уместятся в 15 минут. В планах представить интересный контент о России на уровне документальных фильмов BBC. Также журналисты рассказали, что снимали не только тонкости работы ученых-биологов, но и не смогли оставить без внимания красоты Байкала, купол звездного неба и рассвет в пять часов утра. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

