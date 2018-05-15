Подписано соглашение между ИГУ и Институтом археологии и этнографии СО РАН

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Соглашение о сотрудничестве в научно-исследовательской и образовательной деятельности подписали 14 мая и.о. ректора ИГУ, академик РАН Игорь Бычков и директор Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск), член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.

Подписание прошло в Иркутске в рамках работы седьмой международной конференции «Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры», посвященной 100-летию ИГУ.

Как сообщает пресс-служба вуза, это соглашение регулирует многолетнее сотрудничество сторон, реализуемое в рамках работы лаборатории археологии и палеоэкологии научно-исследовательского центра «Байкальский регион» ИГУ. Являясь совместной лабораторией Института археологии и этнографии СО РАН и ИГУ, созданная в 1993 году, она представляет собой яркий пример интеграции академической науки и высшего образования.

– Сегодня новые вызовы времени диктуют новые форматы наших взаимоотношений, которые мы решили оформить в новом договоре, отвечающем современным требованиям и потребностям академической науки и высшей школы. При этом соглашение, по своей сути, является продолжением нашей совместной работы с Иркутским университетом по подготовке кадров для академической науки, – отметил Михаил Шуньков.

– Соглашение призвано укрепить взаимодействие ученых из Иркутска и Новосибирска. Логичным продолжением сегодняшнего соглашения станет обновление положения о совместной кафедре археологии и палеоэкологии – этого уникального союза наших заведений, – заявил Игорь Бычков.

Соглашение определяет направления сотрудничества, в том числе это совместные фундаментальные и прикладные исследования, использование в учебном процессе результатов научных исследований, привлечение студентов и молодых ученых к формированию научных школ и высококвалифицированных научных коллективов, подготовка кадров высшей квалификации, переподготовка и повышение квалификации специалистов на основе новейших достижений научно-технического прогресса и так далее.