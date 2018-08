При подготовке международного отчета о состоянии климата на планете использованы исследования ученых ИГУ

Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Второй год подряд в международный отчет State of the Climate с результатами научной оценки состояния климата нашей планеты включены данные наблюдений, полученные в рамках проекта долговременного мониторинга озера Байкал «Точка №1». Как отмечают в пресс-службе ИГУ, проект «Точка №1» выполняется учеными НИИ биологии ИГУ при поддержке Минобрнауки России и фонда «Озеро Байкал». В рамках проводимых наблюдений с февраля 1945 года в еженедельном режиме выполняются замеры ключевых показателей состояния воды пелагиали, проводятся отборы проб фито- и зоопланктона, накоплен массив данных, по которым можно судить о прошедших и продолжающихся изменениях в экосистеме Байкала. В State of the Climate 2017 сведены результаты работы сотен научных центров мира (по материалам работ 524 исследователей из 65 стран мира), осуществляющих наблюдения за состоянием глобальных климатических процессов. В том числе, второй год подряд в отчет входят данные наблюдений по проекту «Точка №1». Таким образом, соавторами издания стали сотрудники НИИ биологии ИГУ: директор, профессор Максим Тимофеев, профессор ИГУ Евгений Зилов, заведующая лабораторией Светлана Шимараева. По результатам исследований в отчете сделана оценка последствий событий, происходящих в атмосфере планеты, в океанах и на континентах, особое внимание уделяется изменениям климата в районах Арктики и Антарктики. – В отчете приводятся данные, еще раз подчеркивающие все известные негативные климатические тенденции, в том числе продолжающийся рост содержания углекислого газа, метана, окись азота и ряда других показателей. В целом количество так называемых «тепличных газов» к 2017 году выросло на 41%, если сравнивать с уровнем 1990 года. Температура поверхностных вод океана также продолжает рост, она стала на 0,1 градус теплее, чем в 1981-2010 годах. Кроме того, общие тренд демонстрирует и снижение влажности воздуха. Важно отметить, что последние четыре года 2014, 2015, 2016, 2017 были самыми теплыми годами за время наблюдений, проводимых с 19 века, – прокомментировал Максим Тимофеев. Также директор НИИ биологии ИГУ отмечает, что в отчете отдельно указаны глобальные проблемы биологического характера, в том числе массовое обесцвечивание кораллов, ведущее к заболеванию и гибели, а также разрушению крупнейших рифовых экосистем. Проблема во многом близка по характеру к ситуации, несколько лет наблюдаемой учеными на озере Байкал, – массовым обесцвечиванием и гибели байкальских губок. Как следует из доклада, глобальные процессы массового обесцвечивания кораллов продолжаются уже три года с 2014 до 2017 и являются наиболее интенсивными за всю историю наблюдений. Отчет размещен в открытом доступе. СПРАВКА: State of the Climate – это 300-страничное специальное приложение к журналу Bulletin of American Meteorological Society (IF 7.2). Отчет публикуется Американским метеорологическим обществом ежегодно с 1996 года. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

