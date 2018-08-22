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23.08.2018

Ректор ИГУ провел рабочую встречу с археологами вуза

Иркутск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - И.о. ректора ИГУ, академик РАН Игорь Бычков 21 августа встретился с руководителями археологического проекта, получившего мегагрант правительства РФ. Глава вуза и ученые обсудили вопросы и основные направления повышения эффективности научных исследований.

Напомним, в мае 2018 года проект ученых научно-исследовательского центра «Байкальский регион» ИГУ стал победителем конкурса грантов правительства РФ – 54 млн рублей на три года. В рамках реализации проекта планируется создание лаборатории геоархеологии Байкальской Сибири, которая позволит получить результаты мирового уровня в области исследований культур каменного века Северной Азии. Руководителем проекта является ведущий ученый из Канады Анджей Витольд Вебер (университет провинции Альберта), соруководитель – Екатерина Липнина, директор НИЦ «Байкальский регион» ИГУ.

На встрече глава иркутского университета пообещал оказать археологам содействие в решении некоторых вопросов и возникающих проблем. Также Игорь Бычков заверил канадского ученого, выступавшего как официальный представитель университета провинции Альберта, в заинтересованности к развитию дальнейшего сотрудничества.

– Конечно, и сегодня у нас не местечковая договоренность, но, считаю, что здесь обязано быть развитие. Очень важно, чтобы к проекту подключалась молодежь, появлялись новые дисциплины, возникали и развивались новые направления исследований.

В результате встречи участники договорились о том, что Анджей Витольд Вебер прочитает публичную лекцию по археологии на площадке ИГУ в начале 2019 года. Планируется, что произойдет это в День российской науки – 8 февраля.

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