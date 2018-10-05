Сотрудники НИИ биологии ИГУ побывали на симпозиуме «Большие озера – маленький мир»

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники НИИ биологии Иркутского государственного университета приняли участие в работе объединенного симпозиума «Большие озера – маленький мир», проводимого Международной ассоциацией по изучению Великих американских озер совместно с Европейским симпозиумом по крупным озерам, сообщает пресс-служба вуза.

Эта крупная научная конференция прошла с 23 по 28 сентября в городе Эвиан-ле-Бен (Франция).

В симпозиуме приняли участие более 400 ведущих специалистов из 30 стран. В их числе ученые НИИ биологии ИГУ: кандидат биологических наук Дарья Бедулина, аспирант Ксения Верещагина, доктор биологических наук Максим Тимофеев (директор института). Они представили серию докладов по результатам научных исследований, выполняемых в институте.

В ходе научной программы симпозиума участники обсудbли вопросы, связанные с особенностями функционированием крупных озер, оценили текущие экологические проблемы, дали прогнозы о влиянии глобальных климатических изменений на крупнейшие пресноводные экосистемы мира.