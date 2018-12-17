Стипендии мэра Иркутска в области науки и техники получат четверо представителей ИГУ

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Четверо представителей ИГУ стали стипендиатами мэра в области науки и техники. Именные стипендии молодым ученым за проведение научно-исследовательских работ в сферах энергетики, транспорта, благоустройства, водоснабжения, имеющих практическую значимость для решения проблем городского хозяйства, глава Иркутска Дмитрий Бердников вручил 14 декабря.

На торжественной церемонии вручения градоначальник отметил, что поддержка молодых ученых является важным направлением работы муниципалитета.

– Особое внимание мы уделяем практическому применению научных разработок, стремимся к тому, чтобы инновации работали на благо Иркутска и его жителей. Конкурс на соискание именной стипендии в области науки и техники – еще одна форма поддержки наших ученых, аспирантов и студентов, – сказал Дмитрий Бердников.

Как сообщает пресс-служба вуза, победителем конкурса на соискание именной стипендии мэра стала молодой ученый ИГУ, старший преподаватель гидрологии и природопользования географического факультета Анастасия Ахтиманкина (размер стипендии – 30 тысяч рублей). На заседании межотраслевой экспертной комиссии они представила работу на тему: «Исследование загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятий крупных промышленных центров Иркутской области».

В число победителей конкурса среди аспирантов вошли Илья Уланов (исторический факультет ИГУ) с работой «Древнее гончарство Южного Приангарья: культурные и технологические традиции» и Екатерина Щапова (биолого-почвенный факультет ИГУ) «Имплантируемые микроинкапсулированные сенсоры для прижизненной диагностики физиологического состояния организма». Размер именной стипендии – по 25 тысяч рублей.

Также именную стипендию получил студент магистратуры исторического факультета ИГУ Валентин Андреев. На конкурс он представил работу «Перспективы и проблемы развития самоуправления города Иркутска». Размер стипендии – 20 тысяч рублей.

Победителей определила экспертная комиссия, состоявшая из представителей учреждений науки и высшего образования, руководителей муниципальных предприятий города. ИГУ представляла начальник управления аспирантуры и докторантуры Василиса Поплевко.

Напомним, конкурс на соискание именной премии прошел во второй раз в рамках реализации программы «Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске». По сообщению пресс-службы городской администрации, часть научных разработок могут быть внедрены на территории Иркутска.