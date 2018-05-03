Студенты-археологи ИГУ успешно выступили на научном форуме в Омске

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Высоко оценены научные доклады студентов-археологов ИГУ, представленные на 58-й российской (с международным участием) археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых (РАЭСК). Мероприятие проходило в Омске на базе ОмГУ имени Достоевского с 25 по 27 апреля.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, в научном форуме приняли участие более ста студентов и молодых ученых из 19 городов России и Казахстана. Делегация ИГУ стала одной из самых многочисленных на конференции. В ее состав вошли студенты бакалавриата и магистратуры – Валерия Орлова, Александра Грушина, Александр Уланов, Дмитрий Золотарев, Екатерина Никулина, Мария Абрашина, Ксения Крутикова, Матвей Портнягин, Юлия Кесслер, Елизавета Посашкова, аспирант Илья Уланов и старший лаборант кафедры мировой истории и международных отношений Сергей Заграфский.

– На конференции мы делились опытом и результатами своих исследований, обсуждали проблемы археологии и древнего искусства, этнографии и антропологии, музееведения и сохранения археологического наследия. Интересным оказался и мастер-класс «Косторезное дело Сибири эпохи палеометалла и средневековья». Ну а в культурную часть вошли экскурсии в Музей археологии и этнографии Омского университета и Омский государственный историко-краеведческий музей, – сказал Илья Уланов.

По итогам конференции студенты ИГУ заняли наибольшее количество призовых мест.

Секция «Палеолит-мезолит»: Екатерина Никулина – второе место за доклад «Фаунистическая коллекция 2015-2017 годов памятника Обишир-5 (Ферганская долина, Кыргызстан)», Александр Уланов и Александра Грушина – третье место за доклады «Многослойное местонахождение Тагата I в долине р. Куда» и «Морфология мелких предметов декора Мальтинского палеолитического местонахождения».

Секция «Неолит-энеолит»: Мария Абрашина – первое место с докладом «Анализ планиграфии керамических комплексов стоянки им. Генералова (Северное Приангарье)», Ксения Крутикова – второе место за доклад «Погребальный инвентарь китойских захоронений в устье р. Белой (Южное Приангарье): анализ и интерпретация».

Секция «Средневековье и Новое время»: Матвей Портнягин – первое место с докладом «Бокка из комплекса № 5 могильника Ногоон-Гозгор 1: к вопросу о монгольском влиянии».

Секция «Историография, теория и методология археологии»: Юлия Кесслер – третье место за выступление с докладом «Патины на археологических изделиях из бронзы».

– Студенческая делегация Иркутского госуниверситета сумела продемонстрировать высокий уровень подготовки докладов, в том числе потому, что все ребята занимаются наукой в свободное от учебы время в студенческом археологическом клубе ИГУ, – подчеркнул аспирант ИГУ Илья Уланов.

Кстати, студенческий археологический клуб создан на базе НИЦ «Байкальский регион» ИГУ и входит в официальный перечень студенческих научно-исследовательских объединений университета.