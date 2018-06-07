|Наука
|08.06.2018
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Ученый ИГУ избран вице-президентом Русского карцинологического общества
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Иркутск, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В середине мая в России впервые образовалось профессиональное сообщество зоологов, специализирующихся на изучении ракообразных – Русское карцинологическое общество (РКО). Об этом сообщает пресс-служба ИГУ.
На конференции в Институте биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, где официально объявили о создании РКО, было избрано руководство Обществом. Одним из трех вице-президентов участники избрали Вадима Тахтеева, профессора Иркутского государственного университета.
Определение «карцинология» происходит от латинского названия одного из родов крабов: Carcinus. Карцинологами могут называться ученые-зоологи, занимающиеся исследованиями ракообразных, а также представители прикладных направлений (аквакультуры, токсикологии и других) основными объектами для которых является эта группа животного мира.
– Ракообразные удивительно разнообразны по своему облику: это и мелкие веслоногие и ветвистоусые рачки, и более крупные бокоплавы и водяные ослики, и знакомые всем крупные объекты – креветки и крабы, и многие другие семейства и отряды, каждому из которых можно посвятить отдельную познавательную книгу. Значение ракообразных в водных экосистемах огромное. Они создают значительную, а часто и основную часть биомассы зоопланктона и донного населения, часто служат основными пищевыми объектами для рыб, в том числе промысловых, – сказал Вадим Тахтеев.
Отметим, вопрос о создании РКО обсуждался осенью 2017 года на конференции в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Тогда же было отмечено, что по ряду групп ракообразных специалисты из России являются лучшими в мировой науке. Сегодня Русское карцинологическое общество создано.
– Общество призвано содействовать членам в их научной деятельности, координировать усилия, способствовать налаживанию контактов между специалистами, в том числе на международном уровне. Предполагается работа по консолидации усилий ученых из региональных институтов и университетов с коллегами из центральных научных и образовательных центров, содействию популяризации ракообразных как объекта изучения и повышению интереса к этой группе у школьников, студентов, молодых ученых. В числе задач также содействие преподавателям в их деятельности, организация конференций, семинаров и публичных лекций ведущих специалистов, – говорит Вадим Тахтеев.
Сегодня создано три отделения общества: Московское, Санкт-Петербургское и Ярославское. После завершения необходимых формальностей, будут организовываться другие региональные отделения. Одно из них предполагается к открытию в Иркутске.
– Рядом с Байкалом, в нашем городе с крупным научным потенциалом, конечно, необходимо создание Иркутского отделения. Этим мы и займемся в ближайшее время, – отметил Вадим Тахтеев.
Надо сказать, что Иркутском государственном университете накоплен огромный и уникальный массив информации по байкальским ракообразным. Так, раками-бокоплавами в ИГУ занимались такие известные специалисты, как профессор Виталий Дорогостайский (основатель Байкальской биологической станции), сотрудник НИИ биологии Геннадий Сафронов. Наряду с бокоплавами, в озере очень разнообразна группа рачков-гарпактицид, разносторонними исследованиями которой занималась доцент Галина Окунева. Отметим, что почти все специалисты, сегодня работающие с байкальскими ракообразными, являются выпускниками ИГУ.
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