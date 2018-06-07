Ученый ИГУ избран вице-президентом Русского карцинологического общества

Иркутск, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В середине мая в России впервые образовалось профессиональное сообщество зоологов, специализирующихся на изучении ракообразных – Русское карцинологическое общество (РКО). Об этом сообщает пресс-служба ИГУ. На конференции в Институте биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, где официально объявили о создании РКО, было избрано руководство Обществом. Одним из трех вице-президентов участники избрали Вадима Тахтеева, профессора Иркутского государственного университета. Определение «карцинология» происходит от латинского названия одного из родов крабов: Carcinus. Карцинологами могут называться ученые-зоологи, занимающиеся исследованиями ракообразных, а также представители прикладных направлений (аквакультуры, токсикологии и других) основными объектами для которых является эта группа животного мира. – Ракообразные удивительно разнообразны по своему облику: это и мелкие веслоногие и ветвистоусые рачки, и более крупные бокоплавы и водяные ослики, и знакомые всем крупные объекты – креветки и крабы, и многие другие семейства и отряды, каждому из которых можно посвятить отдельную познавательную книгу. Значение ракообразных в водных экосистемах огромное. Они создают значительную, а часто и основную часть биомассы зоопланктона и донного населения, часто служат основными пищевыми объектами для рыб, в том числе промысловых, – сказал Вадим Тахтеев. Отметим, вопрос о создании РКО обсуждался осенью 2017 года на конференции в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Тогда же было отмечено, что по ряду групп ракообразных специалисты из России являются лучшими в мировой науке. Сегодня Русское карцинологическое общество создано. – Общество призвано содействовать членам в их научной деятельности, координировать усилия, способствовать налаживанию контактов между специалистами, в том числе на международном уровне. Предполагается работа по консолидации усилий ученых из региональных институтов и университетов с коллегами из центральных научных и образовательных центров, содействию популяризации ракообразных как объекта изучения и повышению интереса к этой группе у школьников, студентов, молодых ученых. В числе задач также содействие преподавателям в их деятельности, организация конференций, семинаров и публичных лекций ведущих специалистов, – говорит Вадим Тахтеев. Сегодня создано три отделения общества: Московское, Санкт-Петербургское и Ярославское. После завершения необходимых формальностей, будут организовываться другие региональные отделения. Одно из них предполагается к открытию в Иркутске. – Рядом с Байкалом, в нашем городе с крупным научным потенциалом, конечно, необходимо создание Иркутского отделения. Этим мы и займемся в ближайшее время, – отметил Вадим Тахтеев. Надо сказать, что Иркутском государственном университете накоплен огромный и уникальный массив информации по байкальским ракообразным. Так, раками-бокоплавами в ИГУ занимались такие известные специалисты, как профессор Виталий Дорогостайский (основатель Байкальской биологической станции), сотрудник НИИ биологии Геннадий Сафронов. Наряду с бокоплавами, в озере очень разнообразна группа рачков-гарпактицид, разносторонними исследованиями которой занималась доцент Галина Окунева. Отметим, что почти все специалисты, сегодня работающие с байкальскими ракообразными, являются выпускниками ИГУ. СПРАВКА: Вадим Тахтеев – признанный специалист в области систематики и экологии байкальских эндемичных амфипод (разноногих раков), профессор кафедры гидробиологии и зоологии беспозвоночных биолого-почвенного факультета ИГУ. Лауреат конкурса Иркутской области и премии губернатора в сфере науки и техники 2014 г. за фундаментальное научное и учебное издание «Байкаловедение» в двух книгах. Председатель Иркутского (Байкальского) отделения Гидробиологического общества при РАН. Действительный член Московского общества испытателей природы.

Эксперт Российской Академии наук и Российского фонда фундаментальных исследований. Член комиссии по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов при Правительстве Иркутской области. Организатор более 18 научных экспедиций по оз. Байкал и водоемам Байкальского региона.

Автор и соавтор научно-популярных книг и видеофильмов о природе Прибайкалья, в том числе книги для старшеклассников «Море загадок: Рассказы об озере Байкал», текста к фильму «Подводный мир Байкала», завоевавшему гран-при на кинофестивале «Золотой конь». ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

иркутск Тэги: