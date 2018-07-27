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28.04.2018

В ИГУ обсудили социально-экологические проблемы Байкальского региона

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Социально-экологические проблемы Байкальского региона и сопредельных территорий», посвященная 100-летию Иркутского государственного университета, прошла 23 апреля на базе биолого-почвенного и географического факультетов ИГУ.

Как сообщает пресс-служба вуза, в конференции приняли участие более 250 человек, в том числе приглашенные почетные гости – представители вузов и научных заведений России, Азербайджана, Белоруссии, Монголии, США.

В рамках конференции сделаны пленарные доклады, посвященные фундаментальным и прикладным аспектам исследования сообществ животных, растений и микроорганизмов. С докладами выступили доцент кафедры биотехнологии и нутрициологии Монгольского государственного университета науки и технологии, канд. биол. наук Совд Дэлгэрмаа, профессор кафедры зоологии беспозвоночных и гидробиологии ИГУ, д-р биол. наук Вадим Тахтеев, ведущий научный сотрудник Института географии имениСочавы СО РАН, д-р биол. наук Виктор Чепинога.

После пленарного заседания работа конференции продолжилась в девяти специализированных секциях. На них участники обсуждали актуальные проблемы функционирования экосистем Байкала и Азиатского региона. В каждой секции лучшие доклады были поощрены дипломами трех степеней, а лауреатам первой степени, кроме того, вручены благодарности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области.

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