В ИГУ проходит международная конференция «Магнитные материалы»

Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В научной библиотеке имени Распутина Иркутского государственного университета проходит восьмая Байкальская международная конференция «Магнитные материалы. Новые технологии».

Как сообщает пресс-служба вуза, проводит ее кафедра общей и экспериментальной физики физического факультета ИГУ при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Председатель оргкомитета – президент Московского института радиотехники, электроники и автоматики, академик РАН Александр Сигов.

Байкальская международная конференция «Магнитные материалы. Новые технологии» — крупное в своем направление мероприятие и очень представительное по составу и географии участников. Так, в ней принимают участие порядка 100 ученых-магнитологов из Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, России, Словакии, Тайваня, Украины, Финляндии, Чехии, Японии и некоторых других стран.

На открытии конференции с приветственным словом к участникам обратился первый проректор ИГУ Александр Шмидт. В своих словах он отметил важность и значимость проводимой конференции, которая должна стать, по его мнению, крупной научной площадкой для обмена опытом.

В работе конференции запланировано 120 пленарных, устных и стендовых докладов по актуальным проблемам физики магнитных явлений и физики магнитных материалов. Отметим, что значительное число докладов представят ученые ИГУ (сотрудники физического факультета и педагогического института) и Иркутского института химии имени Фавроского СО РАН.

Конференция «Магнитные материалы. Новые технологии» завершится 28 августа.