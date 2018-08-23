В ИГУ проходит научно-практическая конференция об экологическом образовании

Иркутск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете 23 августа начала работу научно-практическая конференция с международным участием «Экологическое образование, воспитание и просвещение: новые вызовы и перспективы развития», посвященная 100-летию ИГУ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В конференции принимают участие более 100 представителей ботанических садов, экологических и культурно-просветительских организаций России, США, Великобритании.

Цель конференции – обсуждение современного состояния экологического образования в России и за рубежом, определение траектории его дальнейшего развития, привлечение внимания к проблемам формирования экологической культуры подрастающего поколения; популяризация экологически ориентированного образа жизни; знакомство с передовыми практиками в сфере экопросвещения.

Открытие конференции прошло на биолого-почвенном факультете ИГУ. Участников приветствовали почетные гости мероприятия: заместитель министра образования Иркутской области Елена Апанович и и.о. ректора ИГУ, академик РАН Игорь Бычков.

– Экологическое мировоззрение, экологическая культура, формирование этих категорий у детей и молодежи – является одной из важнейших государственных задач. В регионе для этого делается очень много на всех уровнях образования, начиная от дошкольного и заканчивая высшим, – подчеркнула Елена Апанович.

Заместитель министра проинформировала о просветительской работе, некоторых краеведческих и экологических проектах и других мероприятиях, которые успешно реализуются в Иркутской области. Елена Апанович также отметила высокие результаты сотрудничества, в частности министерства образования с учебными заведениями, в области экологического движения Приангарья.

– В наше время внимание к экологии существенно увеличилось: выросла активность многих компаний в природоохранной сфере, проводится множество мероприятий, для реализации майского указа президента России разрабатывается национальный проект «Экология» – он должен быть утвержден в этом году осенью. Кстати, в этом проекте существует целый ряд разделов, касающихся и нашей территории.

Говоря о нашем регионе, хотелось бы отметить, что председателем правительства Иркутской области поставлена задача не только реализации системы сбора отходов, но и задача создания мусороперерабатывающих заводов, систем водоснабжения и канализования.

Проводимая сегодня конференция, надеюсь, привлечет внимание к необходимости не только бережного отношения к природе, но и формирования экологически воспитанного человека, – сказал Игорь Бычков.

Также с приветственными словами выступил декан биолого-почвенного факультета ИГУ Аркадий Матвеев и заведующая ботаническим садом ИГУ Светлана Сизых. После торжественного открытия работа конференции продолжилась пленарным заседанием.

Сегодня после пленарных докладов участники конференции познакомятся с экспонатами музеев биолого-почвенного факультета. Планируется проведение круглого стола на тему: «Российско-американское сотрудничество в области экологического образования: опыт программы обмена в период с 2009 по 2018 год».

Завтра, 24 августа, участники конференции станут гостями торжественного открытия визит-центра ботанического сада биолого-почвенного факультета ИГУ. Далее конференция продолжится мастер-классами и работой по тематическим секциям:

Экологическое образование и просвещение в дошкольных образовательных организациях

Экологическое образование и просвещение в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования

Экологическое образование в системе профессионального образования

Природоохранные организации в системе непрерывного экологического образования.

Учреждения культуры и некоммерческие организации в системе экологического просвещения и формирования экологической грамотности

Участники завершат работу 25 августа.

Конференция проводится при поддержке министерства образования Иркутской области, Центра развития дополнительного образования детей.