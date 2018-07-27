В ИГУ прошла конференция «Регион в стране и мире»

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На историческом факультете Иркутского государственного университета прошла 12 научно-практическая конференция «Регион в стране и мире – тенденции и динамика политического развития». Об этом сообщает пресс-служба вуза. Мероприятие прошло 19 апреля в рамках 12 Байкальских социально-гуманитарных чтений под эгидой Иркутского регионального отделения Российской ассоциации политической науки (ИРО РАПН) и Иркутского отделения Российского общества политологов и посвящалось 100-летию ИГУ. Организаторы – кафедра политологии, истории и регионоведения исторического факультета ИГУ. Участников конференции приветствовал проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев, который отметил важность проведения такого рода мероприятий не только в научно-образовательных целях, но и в рамках взаимодействия университетского сообщества с региональной властью. Вместе с тем, он призвал присутствующих быть терпимыми к взглядам других и больше внимания уделять поиску устраивающих все стороны подходов и оценок. В ходе конференции состоялись два пленарных заседания, руководил которыми президиум в составе д-ра. ист. наук. Виктора Дятлова, д-ра ист. наук Юрия Зуляра, д-ра соц. наук Константина Григоричева, д-ра геогр. наук Леонида Безрукова. В рамках заседаний состоялись презентация докладов политологов, историков, географов, философов и представителей региональной власти. – Так как конференция имела практическую ориентацию, большое внимание в ходе развернувшейся дискуссии было уделено анализу практической деятельности участников управленческого и воспитательного процесса. В качестве равноправных участников дискуссии на конференции присутствовали студенты исторического факультета и факультета психологии, среди них политологии, философы, религиоведы, теологи психологи и культурологи, – отметил декан исторического факультета ИГУ Юрий Зуляр. Он также проинформировал о важнейших аспектах работы конференции. На утреннем пленарном заседании Юрий Зуляр выступил с анализом работы Четвертой Всероссийской конференции-семинара преподавателей общественных наук по теме: «Электоральный цикл-2018: основные итоги и влияние на развитие политической системы России». Начальник отделения государственной политики правового, информационного и аналитического обеспечения Министерства культуры и архивов Иркутской области Сергей Алексеев рассказал о системе выбора приоритетов региональной политики в сфере культуры на примере региона. Заведующий лабораторией георесурсоведения и политической географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН Леонид Безруков проанализировал экономико-географическую концепцию евразийства и перспективы создания Большой Евразии. Большой резонанс вызвало выступление заведующего кафедрой истории и международных отношений факультета мировой экономики и международных отношений Байкальского госуниверситета Александра Шалака с исторической ретроспективой «От республики к тирании: геополитическая интерпретации послевоенной истории США». Традиционно глубоким по сути, сущности и уровню концептуального осмысления было выступление заведующего лабораторией теоретической географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН – «Метатеоретические основания политического научного знания об устойчивом развитии». Об опыте международного сотрудничества в организации исследовательских полевых работ и осмыслении их результатов в ходе международных конференций в 2013-2018 годов, рассказал научный директор ЦНСИО Михаил Рожанский. Утреннее пленарное заседание завершилось выступлением президента ИГОО «Клуб молодых ученых «Альянс»» Алексея Петрова, в котором он изложил свои впечатления о референдумах и выборах в европейских странах в 2016-2017 годах и прогноз их эволюции в ближайшей перспективе. Дневное пленарное заседание началось выступлением начальника управления культуры, туризма и молодежной политики Администрации Иркутска Виталия Барышникова, рассказавшего об основных направлениях реализации гуманитарной муниципальной политики в Иркутске. Его доклад вызвал бурную реакцию и большое количество вопросов. В академическом ключе был выдержан доклад д-ра ист. наук Николая Пузыни «Проблемы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе». Вопросы, поднятые в его выступлении, оказались весьма актуальными и любопытными в контексте современного политического процесса. Интересным и полезно-поучительным было выступление генерального директора Студии политической рекламы, главного редактора журнала «Иркутские кулуары» Андрея Фомина о реалиях и судьбе возглавляемого им издания: «Общественно-политический журнал в провинции. Как остаться собой и выжить?». Традиционно ярким, увлекательным и внешне провокационным было выступление доцента кафедры мировой истории и международных отношений исторического факультета Сергея Шмидта: «Суверенитет как «политическая ересь» и как «политическая религия» в контексте глобализации и контрглобализации». Докладчик мастерски в исторической ретроспективе проанализировал риторику о предмете и практику государственного суверенитета в русле международных отношений. Заседание завершило выступление доцента факультета филологии и журналистики Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ Марии Лисаускене на самую актуальную для вуза тему: «Студент ИГУ из века в век: социологический портрет поколений (1988-2018 год.)». Информация и ее анализ, произведенный спикером, вызвали не только большой интерес, но и умеренный оптимизм. Работа конференции также проходила в рамках секций: «Вызовы и перспективы мирового позиционирования России» и «Аспекты и тренды регионального политического процесса». Их работой руководили д-ра филос. наук Владимир Куйбарь и Нина Мальчукова, канд. ист. наук Лариса Метелкина и канд. полит. наук Александр Маглеев. В работе секций приняли участие д-ра филос. наук Николай Коноплев (К.Маркс – философ (к 200-летию со дня рождения)) и Нина Мальчукова (Философская антропология о природе человека: проблемы, парадоксы, перспективы); доценты Раксана Зуляр (Новая политика Высшей аттестационной комиссии формирования «Перечня рецензируемых научных изданий») и Лариса Метелкина (Статистические отчеты о выборах в местные советы депутатов трудящихся Иркутской области (1939-1957 гг.) как источник просопографического анализа (по материалам ГАИО); кандидаты наук Анатолий Башелханов (Политика в формировании концепций национальной истории в государствах постсоветского пространства), Александр Маглеев (Политизация легализации власти или повышение доверия (на примере объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа); младший научный сотрудник Юлия Дмитриева (Анализ социально-демографических процессов в Иркутской области (на примере индекса старения населения) и председатель ИРОО «Клуб Публичной политики» Павел Степанов (Электоральные особенности результатов выборов Президента РФ в Иркутской области: от власти сел к власти городов). Конференция закончена, началась сложная и ответственная работа по подготовке к печати сборника материалов конференции. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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