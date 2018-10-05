В ИГУ прошла российско-монгольская конференция по астрономии и геофизике

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске завершилась 12 российско-монгольская международная конференция по астрономии и геофизике «Солнечно-земные связи и геодинамика Байкало-Монгольского региона: результаты многолетних исследований и научно-образовательная политика». Об этом сообщает пресс-служба ИГУ.

Она стала еще одним крупным научным мероприятием, приуроченным к 100-летию Иркутского государственного университета. Местом проведения конференции стала Научная библиотека имени Распутина ИГУ.

Организаторы конференции: Институт земной коры СО РАН, Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутский государственный университет, Институт астрономии Монгольской академии наук. Участники – более 240 ученых, представляющих вузовскую и академическую науку России, Монголии, Казахстана, Тайваня.

На открытии конференции выступил научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН, директор Института динамики систем и теории управления СО РАН, и. о. ректора ИГУ академик РАН Игорь Бычков. В своих словах он подчеркнул, что «с начала прошлого века у России с Монголией особые научные, образовательные, дружественные отношения. Сейчас с монгольскими коллегами сотрудничают все академические и вузовские учреждения Иркутской области».

Также участников конференции приветствовали другие официальные лица: генеральный консул Монголии в Иркутске Лувсандагва Амарсанаа; член-корреспондент РАН, директор Института земной коры СО РАН Дмитрий Гладкочуб; директор Института астрономии и геофизики МАН Содномсамбуу Дэмбэрэл; врио директора Института солнечно-земной физики СО РАН Андрей Медведев; летчик-космонавт Монголии, герой Монголии и Советского Союза Жугдэрдэмид Гуррагчаа.

Работа конференции прошла по семи научным секциям:

Солнечно-земные связи и современная геодинамика

Космическая погода и климат

110 лет Тунгусскому феномену: фантазии и реальность

Современные движения, деформации и напряженное состояние земной коры

Геофизические поля и сейсмичность

Опасные экзогенные процессы

Научно-образовательный потенциал ИНЦ СО РАН и ИГУ как базовая составляющая опережающего развития Байкальского региона и его межрегиональных связей: этапы формирования, современное состояние, реализация интеграционных программ.

Конференция завершилась выездной научной сессией – полевой экскурсией в Тункинскую долину.

Отметим, что российско-монгольская конференция впервые проводилась на базе Иркутского государственного университета. Ранее она проходила в Институте земной коры и Институте солнечно-земной физики СО РАН, а также в Институте астрономии и геофизики МАН.