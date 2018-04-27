В ИГУ провели конференцию к юбилеям двух ученых – Всеволода Дулова и Виктора Тюкавкина

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Кафедра истории и методики Пединститута ИГУ 25 апреля провела 11-ю всероссийскую научно-теоретическую конференцию с международным участием «Сибирь в изменяющемся мире. История и современность».

Как сообщает пресс-служба вуза, в этом году конференция посвящалась 105-ой годовщине со дня рождения виднейшего сибирского ученого, профессора Всеволода Ивановича Дулова и 90-летию его ученика профессора Виктора Григорьевича Тюкавкина и прошла под эгидой двух госуниверситетов – Иркутского и Московского педагогического.

В работе конференции приняли участие более ста ученых из разных регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Владимир, Астрахань, Владивосток, Красноярск, Чита, республика Тыва), а также исследователи из Кембриджского университета (Великобритания).

На пленарном заседании, посвященном открытию конференции, с приветственным словом к присутствующим обратился заведующий отделением гуманитарно-эстетического образования Николай Кутищев, который отметил важность сохранения памяти о выдающихся ученых – Всеволоде Дулове и Викторе Тюкавкине, а также подчеркнул, что «уважение учеников к своим учителям – важная составляющая воспитания личности».

Во вступительном слове председатель оргкомитета, заведующий кафедрой истории и методики Педагогического института ИГУ, профессор Лариса Занданова коротко осветила основные вехи биографий ученых, показала роль Всеволода Дулова в становлении Виктора Тюкавкина как ученого, отметила их общий вклад в развитие сибиреведения.

Выступившая с докладом «Виктор Григорьевич Тюкавкин: достойный вклад в советское и российское научное наследие» заведующий кафедрой истории России МПГУ профессор Марина Лачаева показала значение трудов Виктора Тюкавкина для отечественной исторической науки, поделилась своими воспоминаниями о годах совместной работы с этим уникальным ученым.

Своими воспоминаниями об отце и своей жизни поделился с присутствующими доктор исторических наук, профессор Александр Дулов.

В ходе работы конференции прошли заседания секций:

Вопросы всемирной истории, археологии, этнографии, генеалогии и геральдики.

История образования и методика обучения истории в школе.

Политическая и экономическая история Сибири и России досоветского периода.

Личность в истории. Социальная и культурная история Сибири и России досоветского периода.

История Сибири и России советского и постсоветского периодов.

На секциях участники представили более 50 докладов.

На заключительном заседании участники выразили признательность организаторам конференции. В частности, Марина Лачаева отметила важность незатухающей традиции проведения данного мероприятия. По ее мнению, имена двух ученых стоят в одном ряду, а то, что коллектив кафедры истории и методики проводит такую огромную работу по объединению научных сил страны, свидетельствует о его активности, работоспособности и профессионализме. В свою очередь Лариса Занданова выразила мнение, что большинство докладов участников свидетельствует о мощном творческом и научном потенциале молодых ученых.

По материалам работы конференции издан сборник научных статей, который будет размещен в системе РИНЦ.