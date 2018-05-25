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26.05.2018

В ИГУ провели круглый стол с участием студентов и преподавателей Венского университета

Иркутск, 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Международный круглый стол с участием студентов и преподавателей Института культурной и социальной антропологии Венского университета (Австрия) состоялся 21 мая в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

На круглом столе ученые из Австрии презентовали свой исследовательский проект, который и стал темой мероприятия: «Конфигурации отдаленности (CoRe): взаимоотношения человека и транспортной инфраструктуры в регионе Байкало-Амурской магистрали (БАМа)». В нем поднимаются вопросы, связанные с социально-демографическим изменениям в регионе, новыми практикам мобильности, взаимодействием человека с материальными объектами и инфраструктурой в контексте освоения ресурсов и социально-экономического развития. Подробно об основных задачах и этапах этого проекта рассказали представители Института культурной и социальной антропологии Венского университета: профессор Петер Швайтцер и кандидат исторических наук Ольга Поворознюк.

– Важно, что проблематика этого проекта очень актуальна для Восточной Сибири – и для исследования ее прошлого, и для планирования будущего развития. Немаловажно и то, что эти же проблемы исследуются рядом ученых ИГУ, что дает основу для развития сотрудничества между нашими университетами в будущем, – подчеркнул проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев.

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