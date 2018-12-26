В ИГУ провели научный семинар в рамках мегагранта археологов

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Первый в рамках мегагранта археологов Иркутского государственного университета научный семинар прошел на базе НИЦ «Байкальский регион» ИГУ (лаборатория геоархеологии Байкальской Сибири). Тема семинара: «Геоархеологические исследования и информационные технологии: перспективы развития», сообщает пресс-служба вуза.

В ходе работы семинара ученые подвели итоги первого года проведения работ, а также обозначили направления дальнейших исследований по проекту «Байкальская Сибирь в каменном веке: на перекрестке миров», выполняемого в рамках мегагранта Правительства Российской Федерации. Напомним, в мае 2018 года коллективу археологов ИГУ на проведение научных исследований присужден грант в размере 54 миллиона рублей (на три года).

Участников семинара приветствовала директор НИЦ «Байкальский регион» ИГУ, соруководитель проекта Екатерина Липнина. Затем началось пленарное заседание, на котором были представлены доклады о научных направлениях, которые реализуются на базе НИЦ в течение многих лет и будут продолжены в рамках проекта. Научный сотрудник научно-исследовательского центра Наталья Бердникова рассказала о значении геоархеологических исследований для археологии, а руководитель проекта Анджей Витольд Вебер (университет провинции Альберта, Канада) выступил с докладом «Значение биоархеологических и генетических исследований для археологии».

В рамках семинара были представлены научные сообщения ученых академических институтов, совместно с которыми началась реализация обширных междисциплинарных исследований в рамках проекта. Так, сотрудники лаборатории кайнозоя Института земной коры СО РАН представили методы аналитических исследований отложений и геоархеологических объектов, специалисты Института динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова СО РАН выступили с докладом «Информационные технологии: возможности для археологических исследований». После выступлений прошла дискуссия, в ходе которой обсуждались значение междисциплинарных работ для археологических исследований и возможности комплексного развития геоархеологии и информационных технологий.

Отметим, в рамках реализации мегагранта в 2018 году проведены полевые исследования на ряде археологических объектов. В частности, исследованы комплексы верхнего палеолита на недавно открытой палеолитической стоянке Китойский Мост вблизи Ангарска, проведены работы в устье реки Белой, где изучалась новая многослойная стоянка неолита — бронзового века, также проведены комплексные геоархеологические исследования с применением георадарной съемки на знаменитых палеолитических стоянках Мальта и Буреть. Кроме того, состоялась полевая геоархеологическая школа.

Подробнее о промежуточных итогах работы по проекту «Байкальская Сибирь в каменном веке: на перекрестке миров» читайте на сайте ИГУ в январе 2019 года.