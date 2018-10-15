В Иркутске прошла конференция об исторической науке в России

Иркутск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На прошлой неделе в Иркутском областном краеведческом музее состоялись 11-ые Щаповские чтения – Всероссийская конференция «История исторической науки в России 18-21 веков», посвященная 100-летию исторического факультета ИГУ. Об этом сообщает пресс-служба вуза. В конференции приняли участие ученые из Архангельска, Иркутска, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Улан-Удэ, а также студенты, школьники и учителя Иркутска. На торжественном открытии участников конференции приветствовал проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев, декан исторического факультета Юрий Зуляр, председатель Иркутской областной организации союза писателей России Татьяна Ясникова и другие. Впервые прозвучал гимн исторического факультета, написанный председателем оргкомитета чтений, профессором ИГУ Александром Маджаровым. В рамках работы конференции участники рассмотрели проблему становления и развития отечественной историографии, формирования достоверной картины исторического прошлого и преподавания истории в высшей и средней школе, воспитания подрастающего поколения. Организаторы конференции: Иркутский государственный университет, исторический факультет ИГУ, лаборатория историографии, источниковедения, методов исторического исследования, Иркутский областной краеведческий музей. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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