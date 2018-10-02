В Приангарье в октябре стартуют «Недели науки ИГУ»

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 5 по 22 октября пройдут «Недели науки» – масштабный научно-популярный проект, который предлагает иркутянам студенческое научное общество ИГУ.

Как сообщает пресс-служба вуза, мероприятия проекта – это всегда интересный и познавательный формат получения знаний. В том числе это школа программирования, лекции с приглашенными спикерами, проектные работы, олимпиады и конференции.

Бизнес-игра «Хочу как Джобс» – 6 октября

Попробовать себя как создателя уникального продукта или бизнеса – возможно. На игре команды смогут развить свои предпринимательские способности благодаря интересным заданиям и лекциям от опытных наставников в области стартап-разработок. После презентации идей будет проведено голосование на лучший проект для реализации.

Хакатон по проекту «Цифровой бренд Байкала» – 12-14 октября

Проект «Цифровой бренд Байкала» этим летом получил максимальный грант международного молодежного форума «Байкал». В результате его реализации будет создано приложение о Байкальском регионе. К участию в разработке этого масштабного проекта приглашаются дизайнеры, программисты и журналисты. Перед началом работы для слушателей будет проведен теоретический курс.

Просмотр научного кино «Коротко о науке» – 17 октября

Собрание познавательных фильмов, а затем их анализ известными иркутскими учеными. В ходе просмотра зрители смогут погрузиться в различные сферы науки и узнать невероятные вещи об окружающем мире. Мероприятие не оставит равнодушным признанных киноманов и тех, кто любит обсудить важные научные вопросы современности.

Квиз «СНО-видение науки» – 18 октября

Развлекательный формат этой широко известной игры порадует любителей подумать над непростыми задачами. Научные вопросы будут заданы в новой форме – скучать будет некогда. Участников ожидают мозговой штурм, веселая атмосфера и знакомство с наукой.

Научный Instameet – 20 октября

Творческие встречи пользователей сети Инстаграм набирают популярность. Однако, что такое научный инстамит? Это не просто обмен знаниями между блогерами, а погружение в настоящий космос с интересной лекцией. Участники поедут в Листвянку, где посетят обсерваторию. На обратном пути будет проведена экскурсия по музею «Тальцы».

Фестиваль науки – 21 октября

В рамках всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» Иркутский государственный университет представит собственную площадку. Именно здесь соберутся самые крупные компании города, ведущие специалисты и представители университетов. В течение дня пройдут интерактивы, мастер-классы и лекции, направленные на практическое применение науки в повседневной жизни. Вход свободный.

Подробная информация о мероприятиях – на сайте студенческого научного общества ИГУ .