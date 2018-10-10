Авторские свидетельства за научные разработки получили ученые Байкальского госуниверситета

Иркутск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году Роспатент зарегистрировал исключительные права на научные разработки ряду ученых и преподавателей Байкальского государственного университета. Оформлены соответствующие авторские права на восемь объектов интеллектуальной собственности и получены свидетельства, подтверждающие права разработчиков программ ЭВМ и баз данных. Как сообщает пресс-служба вуза, в этом году по сравнению с предыдущим количество авторских свидетельств, выданных ученым БГУ, увеличилось в три раза. Тематика научных разработок охватывает разные сферы социально-экономической деятельности, в том числе филологию, лесное дело, логистику и транспортные системы, программное обеспечение. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... бгуэп

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