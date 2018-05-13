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14.05.2018

Байкальский госуниверситет провел Второй вузовский чемпионат WorldSkills

Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский госуниверситет второй год подряд проводит вузовский чемпионат BaikalGUskills по стандартам международного движения WorldSkills.

Очередной вузовский отборочный чемпионат WorldSkills проходил на различных площадках Байкальского госуниверситета с 1 по 5 мая, сообщает пресс-служба БГУ.

Участники чемпионата соревновались по четырем компетенциям: администрирование отеля (E57 Hotel Receptioning); программные решения для бизнеса (IT Software Solutions for Business); предпринимательство (R11 Entrepreneurship); туризм (R9 Tourism).

Соревновательные площадки посетил ректор БГУ профессор Александр Суходолов. Он отметил, что чемпионат по стандартам WorldSkills Russia – это объективная и независимая оценка качества подготовки кадров, а также новая экзаменационная культура, которую успешно осваивают студенты Байкальского государственного университета.

Уровень профессионального мастерства участников чемпионата в Байкальском госуниверситете оценивали ведущие преподаватели и ученые БГУ, сертифицированный эксперт из Санкт-Петербурга, представители бизнес-сообщества – крупные работодатели Байкальского региона.

Сертификаты участников и дипломы победителей вручены 36 студентам Байкальского госуниверситета на торжественной церемонии закрытия состязаний по профессиональному мастерству в студенческом культурно-досуговом центре «Художественный».

Победители чемпионата будут представлять университет на межвузовском чемпионате.

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