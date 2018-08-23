Байкальский госуниверситет успешно завершил приемную кампанию на бюджетные места магистратуры

Иркутск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальском госуниверситете успешно завершился конкурс на бюджетные места по программам магистратуры. На сайте университета опубликованы рейтинги и приказы, сообщает пресс-служба вуза.

В текущем году конкурс на бюджетные магистерские места был выше прошлогоднего.

Наиболее востребованы в Байкальском госуниверситете следующие программы магистратуры: «Юриспруденция» (38 чел. на место), «Экономика фирмы, предпринимательство» (12 чел. на место), «Маркетинговое управление бизнесом и продажами» (12), «Система государственного и муниципального управления» (12), «Бухгалтерский учет, налогообложение, анализ и аудит» (10), «Мировая экономика и международный бизнес» (8,5 чел. на место).

Средний конкурс по всем программам магистратуры составил 7,5 человек на одно место (для сравнения: в 2017 году – 5,9 человек на место).

Много заявлений было подано на программы «Журналистика», «Лесное дело», «Социальная работа», «Лингвистика», «Психология», «Землеустройство и кадастры» и др.

Увеличение популярности программ магистратуры БГУ среди абитуриентов из разных субъектов России свидетельствует о потребности экономики Байкальского региона в высококвалифицированных кадрах и растущей престижности Байкальского госуниверситета.

Знания, получаемые в БГУ, позволяют выпускникам эффективно работать на благо социально-экономического развития страны и успешно строить свою карьеру.

Прием на свободные коммерческие места продолжится до 26 августа.

КООРДИНАТЫ:

Интересующую информацию о поступлении в Байкальский госуниверситет можно получить на сайте университета в разделе «Поступающим» и по телефону приемной комиссии: (3952)5-0000-5.