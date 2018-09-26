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26.09.2018

БГУ расширяет сотрудничество с ведущими университетами КНР

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Представительная делегация Университета международного бизнеса и экономики (Пекин) посетила Байкальский государственный университет и участвовала в работе организованного БГУ Международного форума «Евразийский интеграционный проект: цивилизационная идентичность и глобальное позиционирование».

Как сообщает пресс-служба БГУ, в составе делегации – проректор по науке профессор Ван Цян, директор Института международного образования профессор экономики Хань Вэйчунь, начальник управления развития образовательных программ профессор Цю Хунвэй, заместитель начальника научно-исследовательского управления и генеральный секретарь Российско-китайской ассоциации экономических университетов с китайской стороны профессор русского языка У Цзюнь, заместитель начальника отдела международных отношений Хо Юань, помощник директора Института международного образования, начальник приемной комиссии Ду Пэйюань.

Делегация встретилась с ректором Байкальского госуниверситета профессором Александром Суходоловым. Ректор отметил, что между БГУ и Университетом международного бизнеса и экономики успешно реализуются совместные научно-образовательные проекты, российские и китайские студенты проходят языковые стажировки и обучение на программах двойного дипломирования на базе двух университетов.

«Китайские коллеги высоко оценили уровень подготовки студентов Байкальского госуниверситета и выразили надежду на расширение научно-образовательных связей со старейшим университетом Байкальского региона», – сообщает пресс-служба.

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