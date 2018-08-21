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22.08.2018

Фасад БГУ украсили триколорами ко Дню Государственного флага РФ

Иркутск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Фасад исторического здания БГУ, одного из старейших университетов Байкальского региона, главный кампус которого расположен в самом центре Иркутска, 22 августа украсили российские флаги как символ трудовых и научных достижений сотрудников и студентов вуза.

Как сообщает пресс-служба университета, это сделано в рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации.

– Наш триколор имеет более чем 300-летнюю историю и отражает величие России, патриотизм ее граждан. Байкальский госуниверситет поздравляет жителей Иркутска и Иркутской области, Читы и Забайкальского края, а также всех граждан России с этим общенациональным праздником, – говорят в университете.

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