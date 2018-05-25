Фонд библиотеки БГУ пополнило раритетное издание книги Михаила Салтыкова-Щедрина

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Книга Михаила Салтыкова-Щедрина 1905 года издания с печатью библиотеки Высшего Александро-Мариинского училища пополнила раритетный фонд Научной библиотеки БГУ.

Как сообщает пресс-служба вуза, директор Научной библиотеки БГУ Ирина Минулина представила эту книгу коллективу библиотеки и ректору вуза Александру Суходолову 24 мая. Встреча состоялась в преддверии Всероссийского дня библиотек, который в России отмечается 27 мая.

Ректор рассказал о текущей деятельности и перспективах развития вуза, высоко оценив работку коллектива библиотеки в повышении уровня научно-образовательной деятельности, ответил на вопросы сотрудников.

Лучшим работникам Научной библиотеки были вручены почетные грамоты университета и благодарственные письма. Почетную грамоту Минобрнауки России за подписью министра Ольги Васильевой получила заведующая библиографическим отделом Людмила Рыжкова за добросовестный и плодотворный труд.

Встреча прошла в теплой дружественной обстановке и завершилась совместной фотографией Александра Суходолова с коллективом Научной библиотеки на «Лестнице успеха».