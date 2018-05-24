Команду-победителя от Иркутской области чемпионата WorldSkillsRussiа тренируют эксперты БГУ

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Завершен финальный этап отбора конкурсантов к шестому национальному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Отборочные соревнования среди школьников и студентов средних профессиональных учебных заведений прошли в 17 регионах страны.

Как сообщает пресс-служба БГУ, соревнования по компетенции R11J Entrepreneurship – Предпринимательство – состоялись в Ярославле в период с 22 апреля по 2 мая. За право отстоять честь своего региона на самых масштабных состязаниях профессионального мастерства в России боролись 67 команд. Профессиональные навыки школьников, студентов колледжей оценивали более 50 ведущих экспертов.

Иркутскую область представляла команда-юниоров лицея поселка Белореченский Усольского района. По результатам соревнований команда школьников Приангарья вышла в тройку лучших. Победе предшествовала серьезная подготовка участников под руководством эксперта Байкальского госуниверситета Марии Мима.

Команда победителей отборочного этапа представит регион на национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), который состоится в августе в Южно-Сахалинске.

За выступлениями 800 конкурсантов будут наблюдать более 50 тысяч гостей со всех регионов России.