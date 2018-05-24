ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Образование
24.05.2018

Команду-победителя от Иркутской области чемпионата WorldSkillsRussiа тренируют эксперты БГУ

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Завершен финальный этап отбора конкурсантов к шестому национальному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Отборочные соревнования среди школьников и студентов средних профессиональных учебных заведений прошли в 17 регионах страны.

Как сообщает пресс-служба БГУ, соревнования по компетенции R11J Entrepreneurship – Предпринимательство – состоялись в Ярославле в период с 22 апреля по 2 мая. За право отстоять честь своего региона на самых масштабных состязаниях профессионального мастерства в России боролись 67 команд. Профессиональные навыки школьников, студентов колледжей оценивали более 50 ведущих экспертов.

Иркутскую область представляла команда-юниоров лицея поселка Белореченский Усольского района. По результатам соревнований команда школьников Приангарья вышла в тройку лучших. Победе предшествовала серьезная подготовка участников под руководством эксперта Байкальского госуниверситета Марии Мима.

Команда победителей отборочного этапа представит регион на национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), который состоится в августе в Южно-Сахалинске.

За выступлениями 800 конкурсантов будут наблюдать более 50 тысяч гостей со всех регионов России.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске