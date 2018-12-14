Национальное телевидение Монголии снимет документальный фильм о БГУ

Иркутск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Рабочая группа ведущих монгольских ученых и журналистов Национального телевидения Монголии посетила Байкальский госуниверситет, познакомилась с его научно-образовательной инфраструктурой и встретилась с ректором профессором Александром Суходоловым. Как сообщает пресс-служба вуза, в составе монгольской рабочей группы, посетившей Байкальский госуниверситет, – председатель Ассоциации монгольских выпускников БГУ, редактор журнала «Деньги, финансы, богатство» при Центральном банке Монголии, почетный профессор БГУ Базар Болдбаатар, заслуженный экономист Монголии, дважды министр финансов страны, почетный профессор БГУ, выпускник Байкальского госуниверситета Эрдэнэ Бямбажав, преподаватель Монгольского государственного университета науки и технологии Бат-Очир Батзаяа, журналисты Национального телевидения Монголии Бямбадорж Ариунцэцэг и Нямхуу Батбаяр. На встрече с ректором Байкальского госуниверситета присутствовал генеральный консул Монголии в Иркутске, выпускник БГУ Лувсандагва Амарсанаа. Председатель Ассоциации монгольских выпускников БГУ Базар Болдбаатар поблагодарил руководство университета за возможность познакомить широкий круг монгольских телезрителей с престижным вузом Восточной Сибири. В беседе с представителями рабочей группы по созданию фильма Александр Суходолов отметил, что среди выпускников Байкальского госуниверситета немало известных государственных деятелей, экономистов, членов правительства, министров и руководителей крупных промышленных предприятий Монголии. Ассоциация монгольских выпускников Байкальского госуниверситета успешно работает 20 лет и является самым известным в Монголии объединением представителей дипломированных монгольских выпускников. Рабочая группа ученых, историков и журналистов уже приступила к съемкам документального фильма о научно-образовательном сотрудничестве России и Монголии, основные этапы которого тесно переплетаются с историей Байкальского госуниверситета – старейшего вуза в Байкальском регионе. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр суходолов

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