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07.09.2018

Около четырех тысяч человек поступили в БГУ в 2018 году

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальском госуниверситете завершается приемная кампания. В этом году около четырех тысяч человек из разных субъектов России и других стран стали студентами одного из старейших и престижных вузов Прибайкалья.

Как сообщает пресс-служба БГУ, новый учебный год начался в университете с работы новых структурных подразделений – институтов и факультетов, которые продолжают традиции практико-ориентированной качественной подготовки высокопрофессиональных кадров для Байкальского региона и всей России с учетом растущих требований современного рынка труда.

Напомним, в конце прошлого учебного года Ученый совет Байкальского госуниверситета принял решение о создании новых институтов в составе БГУ/

Создан Институт государства и права на базе Юридического института и Института национальной безопасности БГУ (к слову, в структуре Российской академии наук аналогичный институт существует с 1925 года).

Возрожден Институт народного хозяйства – известный образовательный бренд, реализующий инженерно-экономические направления подготовки для базовых отраслей промышленности региона.

Талантливая молодежь региона изучает иностранные языки и тенденции развития мировой политики, экономики в рамках Института мировой экономики и международных отношений Байкальского университета.

Для комплексного развития Иркутской области нужны эффективные управленцы, грамотные государственные служащие, финансисты и экономисты, которые проходят подготовку на образовательных программах бакалавариата, специалитета и магистратуры Института управления и финансов Байкальского госуниверситета.

Кроме того, новый Институт культуры, социальных коммуникаций и информационных технологий БГУ реализует образовательные программы, связанные с медиакоммуникациями, искусствознанием и подготовкой кадров для сферы культуры.

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