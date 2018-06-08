Иркутск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительственная делегация из Монголии посетила Байкальский госуниверситет и встретилась с ректором БГУ профессором Александром Суходоловым. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Возглавил делегацию Гомбоджав Занданшатар – Государственный Министр, Глава Секретариата Правительства Монголии, член Великого Народного Хурала Монголии. Он выразил благодарность ректору за плодотворное сотрудничество Байкальского госуниверситета с научно-образовательными организациями и университетами Монголии.

Ректор Байкальского госуниверситета провел экскурсию по университету для монгольских гостей, в числе которых заместитель Министра обороны Тогооч Дуламдорж, члены Великого Народного Хурала (Парламента) Монголии Жамъян Монхбат и Болд Жавхлан, руководители монгольских банков, казначейства и производственных предприятий.

Члены делегации отметили большие позитивные изменения в Байкальском госуниверситете, направленные на повышение качества образовательного процесса, модернизацию инфраструктуры университета и его структурных подразделений, расширение связей с научно-образовательными организациями Монголии.