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15.08.2018

Представители БГУ и кабмина Монголии встретились в Улан-Баторе

Улан-Батор, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках подготовки российско-монгольского форума рабочая группа Байкальского госуниверситета во главе с проректором по научной работе, директором Ресурсного российско-монгольского центра Татьяной Музычук встретилась с руководителями ряда министерств Монголии.

В частности, 9 и 10 августа состоялись переговоры с министром обороны Монголии Н. Энхболд и министром образования, культуры, науки и спорта Монголии Ц. Цогзолмаа, сообщает пресс-служба вуза. Рабочая группа посетила также ведущие научно-образовательные организации Монголии, встретилась с их руководителями и профессорско-преподавательским составом.

Научно-образовательный российско-монгольский форум пройдет в Байкальском государственном университете в сентябре-октябре 2018 года.

Организатором форума выступает Ресурсный российско-монгольский центр Байкальского госуниверситета, созданный по поручению правительства РФ и соответствующему указанию Минобрнауки России. На пленарных заседаниях и дискуссионных площадках форума ученые России и Монголии, государственные деятели и практикующие специалисты обсудят актуальные вопросы науки, образования, молодежной политики и экологии двух стран.

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