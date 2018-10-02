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03.10.2018

Работы ученых БГУ оказались в числе призеров международного конкурса

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Подведение итогов престижного международного конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере» состоялось 2 октября. В числе победителей, призеров и лауреатов конкурса – семь работ ученых Байкальского госуниверситета, среди которых книги по философии, журналистике, международным отношениям, криминологии, использованию математических методов в гуманитарных науках.

Как сообщает пресс-служба БГУ, оргкомитет конкурса выразил особую благодарность ректору Байкальского государственного университета профессору Александру Суходолову за активное участие ученых БГУ в конкурсе.

Лауреатами международного конкурса «Лучшая книга в гуманитарной сфере – 2018» стали: ректор Байкальского госуниверситета профессор Александр Суходолов, директор Института культуры, социальных коммуникаций и информационных технологий Андрей Атанов, магистрант Института культуры, социальных коммуникаций и информационных технологий БГУ Надежда Белая, доцент кафедры правового обеспечения национальной безопасности Анна Бычкова.

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