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05.10.2018

Сергей Левченко поблагодарил БГУ за поддержку фестиваля русской культуры

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поблагодарил ректора Байкальского госуниверситета профессора Александра Суходолова и коллектив вуза за поддержку фестиваля русской культуры, прошедшего в сентябре 2018 года на площадках архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

Как сообщает пресс-служба БГУ, в благодарственном письме говорится, что поддержка университета позволила провести фестиваль на достойном уровне.

– Это мероприятие займет свое место в культурной и духовной жизни Иркутской области и будет способствовать сохранению традиций народного искусства и творчества во всех проявлениях, передачи накопленного опыта молодому поколению, – отмечают в вузе.

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