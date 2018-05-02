Студенческая газета БГУ заняла три призовых места на всероссийском конкурсе

Иркутск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Студенческая газета Байкальского госуниверситета, издаваемая при участии актива студентов головного вуза и филиалов, получила три призовых места в финале всероссийского конкурса студенческой прессы «Первая полоса», который проходил в Нижнем Новгороде в апреле 2018 года.

Как сообщает пресс-служба БГУ, в общей номинации студенческих редакций «Концепт-проект» газета заняла второе место. В личных номинациях «Журналистское мастерство» студенты вуза Александр Рябков и Есения Гагарина заняли призовые места.

Отмечается, что после заочного этапа в финал конкурса вышли студенческие газеты, видео-проекты, интернет-медиа вузов пяти городов РФ. По результатам защиты конкурсных проектов команда Байкальского госуниверситета получила призовые места и предложение о сотрудничестве.

– На конкурсе мы не только защищали университетскую газету, но и приняли активное участие в мастер-классах ведущих журналистов, познакомились с отличными ребятами – студентами-журналистами из разных городов России. Огромное спасибо ректору Байкальского госуниверситета Александру Суходолову и директору ЧИ БГУ Тамаре Макаренко и за возможность поездки, и за то, что поверили в нас, – поделилась своими впечатлениями участница конкурса Александра Романова.