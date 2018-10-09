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10.10.2018

Студент БГУ прошел в финал второго Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы»

Иркутск, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В сентябре 2018 года прошли межвузовские отборочные чемпионаты ко второму Национальному межвузовскому чемпионату «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», в которых приняли участие иркутские студенты.

Как сообщает пресс-служба БГУ, состязания по компетенции «Программные решения для бизнеса» проходили в Москве в головном офисе крупнейшего разработчика информационных систем в России – «Фирма 1С». Соревновательная площадка собрала участников из более чем 20-ти университетов страны.

Главным экспертом в данной компетенции выступила победитель мирового чемпионата WorldSkills-2017 Анна Дербенёва.

По итогам двух дней соревнований студент направления «Бизнес-информатика» Байкальского госуниверситета Дмитрий Леонтьев вышел в финал второго Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который состоится 26-29 ноября 2018 года в Москве.

– Поздравляем финалиста и желаем достойно представить Байкальский госуниверситет на Национальном межвузовском чемпионате, – говорят в вузе.

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