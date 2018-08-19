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20.08.2018

Студенты из Приангарья стали призерами чемпионата WorldSkills Russia

Иркутская область, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Команда участников из Иркутской области по компетенции «Предпринимательство», выступавшая под руководством преподавателя БГУ (сертифицированного эксперта WSR) в финале шестого национального чемпионата WorldSkills, стала призером соревнований WorldSkills Russia.

Как сообщает пресс-служба БГУ, мероприятие проходило в Южно-Сахалинске, оно собрало более 1400 конкурсантов и экспертов из 85 субъектов России. Три конкурсных дня команды юных предпринимателей представляли результаты работы по планированию, организации и продвижению собственного бизнеса.

В оценивании работ конкурсантов принимали участие ключевые партнеры компетенции «Предпринимательство» – компания 1С и Центробанк РФ.

К слову, с 1 сентября 2018 года стартует новый цикл подготовки юниоров для участия в региональном чемпионате, который состоится в феврале 2019 года. Лучшие команды смогут принять участие в Финале седьмого национального чемпионата в Казани.

Эксперты компетенции «Предпринимательство» Байкальского госуниверситета приглашают школьников Иркутской области в возрасте от 14 до 16 лет стать участниками движения «Молодые профессионалы» и проверить свои знания и навыки на региональных и национальных чемпионатах WorldSkills.

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