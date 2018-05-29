Традиционный Весенний студенческий бал в БГУ посетили около 700 человек

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В конце мая в Байкальском госуниверситете состоялся очередной Весенний студенческий бал, в котором приняли участие порядка 700 человек. Он прошел в традиционном формате во внутреннем университетском дворике центрального кампуса вуза.

Как сообщает пресс-служба БГУ, этот бал теперь является частью славной истории и традиций Байкальского университета, начало которым положено в конце 19 столетия, в первые десятилетия существования Высшего Александро-Мариинского училища.

На мероприятие пришли лучшие представители студенческой молодежи БГУ, достигшие высоких результатов в учебе, научной, спортивной, творческой и общественной деятельности. Перед лауреатами, номинантами, победителями различных конкурсов, олимпиад, спортивными чемпионами, сотрудниками университета и гостями студенческого бала выступили творческие и студенческие коллективы Байкальского госуниверситета.

Кстати, увидеть праздничное мероприятие мог любой желающий в любой точке мира. На сайте университета велась прямая трансляция церемонии награждения победителей по 11 номинациям.