В БГУ прошла конференция с участием учёных Восточной Сибири и Монголии

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальском госуниверситете состоялась Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития транспортно-логистической системы России и Монголии». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В ней приняли участие ученые и специалисты Восточной Сибири и Монгольского государственного университета науки и технологии (Улан-Батор).

С приветственным словом к участникам конференции обратился ректор БГУ профессор Александр Суходолов. Он подчеркнул важность обсуждаемой темы для социально-экономического развития России и Монголии.

Ректор отметил, что Байкальский госуниверситет успешно развивается в статусе классического, и в его структуре решением Ученого совета недавно восстановлен Институт народного хозяйства, брэнд которого широко известен в Монголии.

– В рамках нового института будет возрождаться прерванная в 1990-е годы подготовка высококвалифицированных кадров для базовых отраслей Байкальского региона и Монголии. В этой связи мы всегда рады всем монгольским ученым, преподавателям и студентам, посещающим наш регион и Байкальский госуниверситет.

Научно-образовательные связи между Байкальским госуниверситетом, Академией наук Монголии и университетами Монголии, – подчеркнул ректор, – выходят на качественно новый уровень. Поручением Правительства Российской Федерации Минобрнауки России создает на базе Байкальского госуниверситета федеральную площадку по работе с Монголией – Ресурсный центр российско-монгольского сотрудничества в сфере образования, науки, молодежной политики и экологии.

От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области участников конференции приветствовал заместитель председателя Законодательного Собрания, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС Кузьма Алдаров.

С докладами на конференции выступили преподаватели и ученые двух стран. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов БГУ.