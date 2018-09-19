В БГУ стартовал Российско-монгольский научно-образовательный форум

Иркутск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На федеральной площадке Байкальского госуниверситета начал работу Российско-монгольский форум. Его итоги станут ориентирами при принятии важных решений по сотрудничеству двух стран в сферах образования, науки, молодежной политики и экологии, сообщает пресс-служба вуза.

Организатором форума выступил Байкальский ресурсный центр российско-монгольского сотрудничества БГУ. В начале работы форума было оглашено приветствие организаторам и участникам от имени министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.

На семи дискуссионных площадках рассматриваются актуальные вопросы сотрудничества двух стран в научно-образовательной, технологической, экологической, историко-культурной и молодежной сферах. В частности, организован специальный круглый стол, посвященный сотрудничеству в сфере кинематографии и совместным российско-монгольским культурно-просветительским и культурно-историческим проектам.

В преддверии предстоящего в 2019 году празднования 80-летия победы на Халхин-Голе участники российско-монгольского форума обсуждают планы совместной деятельности, посвященной подготовке и проведению мероприятий с участием студентов и молодежи двух стран в рамках этого важного межгосударственного события. Обсуждается также целый ряд других важных тем и направлений межрегионального и межгосударственного сотрудничества.

С российской стороны в форуме участвуют представители федеральных министерств науки и высшего образования, обороны, иностранных дел, Российской академии наук, образовательных, молодежных и военно-патриотических организаций Байкальского региона и других субъектов страны. В составе монгольской делегации – представители Министерства образования, культуры, науки и спорта, Министерства обороны Монголии, руководители национального телевидения, ученые и сотрудники научно-образовательных организаций.