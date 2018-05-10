В День Победы студенты БГУ поучаствовали в праздничном шествии

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске День Победы был ознаменован участием в масштабном шествии войск Иркутского гарнизона студенческой молодежи, общественных объединений, жителей и гостей города.

Действие развернулось в историческом центре Иркутска. Студенты Байкальского госуниверситета дружной колонной прошли по центральным улицам областного центра с флагами с государственной символикой, а также с символикой БГУ и его подразделений.

Фото пресс-службы БГУ

Как сообщает пресс-служба вуза, утро 9 мая 2018 года выдалось солнечным, но прохладным. Но, несмотря на это, студенты Байкальского госуниверситета пришли, чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и стать частью всенародного праздника. Во время шествия студенты БГУ пели военные песни, играли на гармошке, беседовали с участниками «Бессмертного полка» об истории Родины и ее героях.