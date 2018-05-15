В зданиях БГУ начали менять лифты

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках модернизации инженерной инфраструктуры Байкальского госуниверситета начата полная замена лифтового оборудования, физически изношенного и морально устаревшего, не менявшегося более 25 лет.

Как сообщает пресс-служба БГУ, новые лифты в многоэтажном учебном корпусе №3 и общежитии №1 полностью соответствуют современным стандартам, а также требованиям безопасности в учебных корпусах и общежитиях университета. Они более экономичны в плане энергопотребления. Учтены также новые требования программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения».

В кабине замененного лифта учебного корпуса №3 установлен речевой информатор, а значения кнопок поста приказов продублированы шрифтом Брайля. В рамках реализации этой же программы в учебном корпусе №2 установлена наклонная платформа, предназначенная для перемещения инвалидов в креслах-колясках вдоль лестничного марша.