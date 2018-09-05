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06.09.2018

Бакалавр истфака ИГУ поучаствовала в Летней школе в Университета имени Гумбольдта

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Выпускница бакалавриата исторического факультета Иркутского государственного университета Мария Смердова приняла участие в Летней школе Университета имени Гумбольдта (Германия). Проходила она в течение месяца на базе немецкого вуза в Берлине, сообщает пресс-служба ИГУ.

Участниками школы стали более 400 студентов из университетов Европы, Азии и Северной Америки. Работали они по разным направлениям науки политологии. Мария Смердова выбрала курс под названием «Everything is Connected. Power, Structure and Аgency in Global Governance». Слушатели курса изучали и обсуждали ключевые вопросы из области современных международных отношений и глобальной безопасности.

Как отметила студентка ИГУ, важным элементом школы стала возможность посещения органов власти ФРГ – Бундестага и ведомства федерального канцлера Германии, а также встречи с представителями политических организаций страны.

– Альма-матер дала мне очень хорошие знания, позволившие активно участвовать в дискуссиях. Поразмыслив, я пришла к выводу, что у российских студентов есть реальные возможности для саморазвития, если они в этом лично заинтересованы, а облегчить этот процесс помогут различные гранты и стипендии, – считает Мария (финансовую поддержку оказал фонд «PolitIQ», действующий при совместном участии факультета политологии МГУ и фонда целевого капитала «Истоки»).

После завершения стажировки Мария Смердова успешно сдала экзамены и стала студенткой магистратуры ИГУ направления подготовки «Политология».

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